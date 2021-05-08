Bu ünlüler aşkı internette arıyor: Flört uygulamasının bağımlısı oldular

Matthew Perry O da tıpkı Ben Affleck gibi uygulama üzerinden tanıdığı bir TikTok yıldızının ifşasıyla gündeme gelmişti. Perry ile uygulamada tanışan Kate Haralson, oyuncunun kendisine yolladığı bir videoyu paylaştı. 19 yaşındaki Haralson, 51 yaşındaki Matthew Perry'nin kendisine gönderdiği videoyu paylaştıktan sonra Page Six'e konuşmuş ve "Birçok kişi bu videoyu paylaştığı için benim bir zorba oluduğumu düşünüyor. Sanırım Hollywood'da birçok ünlü bu uygulamayı kullanıyor ve bu genç kızlarla konuşuyor. Birçok insanın bunun farkında olmasını istedim" dedi.