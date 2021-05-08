Bu ünlüler aşkı internette arıyor: Flört uygulamasının bağımlısı oldular
Şan, şöhret, servet hepsi var... Hayatlarında eksik kalan aşkı da flört uygulamasında arıyorlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sevgilisinden yeni ayrılan ünlü oyuncu, kendisi gibi tanınmış insanlara özel bir flört uygulamasında tanıştığı TikTok yıldızının flört önerisini reddetmesinden sonra ona gönderdiği videoyla gündeme gelmişti. Genç kadına kendisini niye reddettiğini soran ünlü oyuncunun o videosu da gündeme oturmuştu. Fakat ortaya çıktı ki sinema ve müzik dünyasının birçok ünlüsü tıpkı o oyuncu gibi aynı uygulamada aşk arıyor. Orada tanıştığı insanların telefon numaralarını alıp onlarla özel olarak iletişim kuruyor.
2
Sevgilisi Ana De Armas'dan ayrılan ünlü oyuncu Ben Affleck, geçen hafta bir flört uygulamasında tanıştığı ama kendisini reddeden TikTok yıldızı Nivine Jay'e gönderdiği bir videoyla konuşulmuştu. Affleck, kendisinin Ben Affleck olduğuna inanmayan genç kadına "Nivine neden benimle eşleşmedin?" diye soruyordu. Genç kadın da onun Affleck olduğuna inanmadığını, sahte bir hesap sandığını belirtmişti. İşte Ben Affleck'in özel sırrı da böylece ortaya serilmişti.
3
Fakat Raya adlı bu flört uygulamasını kullanan tek ünlü Ben Affleck değil. Bu gerçek de kısa sürede ortaya çıktı. Sinema ve müzik dünyasının birçok ünlüsü söz konusu uygulamayı kullanıyor. Oradan tanıştığı kişilerle flört ediyor. Hatta daha da ileri gidip uygulama üzerinden tanıştığı kişiyle evlenen bir ünlü bile var. Gelin bir bakalım, ünlüler arasında yaygın olan bu uygulamayı kimler kullanıyor.
4
John Cusack
Ünlü oyuncu, bu uygulamayı en aktif şekilde kullananlardan biri. Oyuncunun, 2019 yılında bu uygulamada tanıştıı 35 kadınla bir WhatsApp grubu kurduğu iddiaları da basına yansımıştı.
5
Nick Kroll
İşte flört uygulamasında başlayıp evliliğe uzanan aşk! Kroll, sanatçı eşi Lily Kwong ile söz konusu uygulama üzerinde tanıştı. 2018 yılında tanışan çift sonra evlilik kararı aldı. 2020 yılının Ekim ayında bir bebek beklediklerini duyuran çift, bir ay sora da evlendi.
6
Matthew Perry
O da tıpkı Ben Affleck gibi uygulama üzerinden tanıdığı bir TikTok yıldızının ifşasıyla gündeme gelmişti. Perry ile uygulamada tanışan Kate Haralson, oyuncunun kendisine yolladığı bir videoyu paylaştı. 19 yaşındaki Haralson, 51 yaşındaki Matthew Perry'nin kendisine gönderdiği videoyu paylaştıktan sonra Page Six'e konuşmuş ve "Birçok kişi bu videoyu paylaştığı için benim bir zorba oluduğumu düşünüyor. Sanırım Hollywood'da birçok ünlü bu uygulamayı kullanıyor ve bu genç kızlarla konuşuyor. Birçok insanın bunun farkında olmasını istedim" dedi.
7
Demi Lovato
Genç şarkıcı Demi Lovato da hayatını konu alan Simply Complicated adlı belgeselde, sevgilisi Wilmer Walderrama'dan ayrıldıktan sonra bu uygulamayı kullandığını itiraf etti. Fakat bir süre sonra uygulamayı telefonundan sildiğini anlattı.
8
Chelsea Handler
Handler, özellikle de koronavirüs pandemisi sırasında hareketliliği kısıtlanan hayatına biraz hareket katması için Raya uygulamasını kullandı. Bunun en sevdiği uygulama olduğunu da gizlemedi.
9
Kelly Osbourne Söz konusu uygulamayı kullananlardan biri de Osbourne. Hatta genç yıldızın o uygulamadaki profili 2015 yılının yaz aylarında Instagram'a da sızmıştı.
10
John Meyer
Ünlü müzisyen uygulamaya 2016 yılında katıldı. Oradaki profilinde de Neil Young'ın bir şarkısı eşliğinde hazırladığı fotoğraflarından oluşan bir galeri oluşturdu.
11
Lizzo
Şarkıcı Lizzo da, 2019 yılında konuk olduğu Busy Phillips'in programında uygulamaya katıldığını anlattı. Lizzo o uygulamayı kullanmasındaki amacın John Meyer ile eşleşmek olduğunu da anlattı.
12
Chaning Tatum
Genç oyuncu, Kasım 2019'da şarkıcı Jessie J'den ayrıldıktan sonra söz konusu uygulamayı kullandı. Hatat Tatum'un, oradaki profilinde, kendisine şöhret kazandıran The Full Monty adlı filme gönderme yaparak "Evet, ben bir striptizciydim. Üzgünüm" diye yazdığı da ileri sürülmüştü.