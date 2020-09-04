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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 10:23 | 

Bu nasıl benzerlik! Victoria Beckham'ın oğlu Romeo'nun benzerliği dudak uçuklattı

 Gösteri dünyasının en nüfuzlu ve göz önünde insanlarından biri oğlunun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve takipçilerini şoke etti.

Backgrid UK, Splash News

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1SANKİ KOPYASI
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SANKİ KOPYASI

David ve Victoria Beckham'ın 18 yaşındaki oğlu Romeo'nun annesine olan benzerliği ilk kez bu kadar açık bir şekilde ortaya çıktı.

2YÜZ HATLARI AYNI
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YÜZ HATLARI AYNI

1 Eylül'de 18 yaşına giren Romeo Beckham'ın kız kardeşi Harper ile birlikte çekilen bir pozuna, Instagram sayfasında yer verdi Victoria Beckham. Saçlarını toplamış olan Romeo'nun, yüz hatlarının annesine ikizi kadar benzediği gözlerden kaçmadı.

3SENİN İKİZİN
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'SENİN İKİZİN'

 Victoria Beckham'ın bu paylaşımına takipçilerinden kelimenin tam anlamıyla yorum yağdı. Birçok kişi "O senin ikizin" diye yazdı.

4ANNESİNİN OĞLU
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ANNESİNİN OĞLU

Bir başka takipçisi "Aman Tanrım! Senin erkek versiyonun gibi" yorumunu yaptı. Beckham'ın birçok takipçisi Romeo'nun sanki annesinin kopyası olduğunu belirtti.

518 YAŞINA GİRDİ
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18 YAŞINA GİRDİ

Beckham ailesi, geçtiğimiz günlerde Romeo Beckham'ın yeni yaşını kutladı. Aile arasında yapılan kutlamanın yanı sıra babası ve annesi de genç Beckham'ın yeni yaşını sosyal medya hesaplarından da kutladı.

6ÜNLÜ ÇİFTİN İKİNCİ ÇOCUĞU
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ÜNLÜ ÇİFTİN İKİNCİ ÇOCUĞU

Spice Girls adlı müzik grubuyla ünlenen Victoria Adams ile David Beckham 1999'da gösterişli bir törenle evlendi. O dönemde şu an 23 yaşında olan en büyük çocukları Brooklyn dünyaya gelmişti.

7ÜÇ ERKEK BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR
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ÜÇ ERKEK BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR

Ardından, annesine benzerliğiyle dikkat çeken Romeo ve sonra da 15 yaşındaki Cruz doğdu. Ailenin tek kızı Harper Seven ise 2011 yılında aralarına katıldı.

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