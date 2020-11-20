Bu evde herkes aşık!

Derken, aradan zaman geçti. Anne ve babaları hala gündemde ama artık bu konuda yalnız değiller. Kendileri de büyüdü ve bazen ebeveynlerinden daha fazla gündeme geliyorlar. David ve Victoria Beckham çiftinin çocukları da artık magazin gündeminde yer almaya başladı. Önce çiftin 22 yaşındaki en büyük oğlu Broolyn şimdi de 18 yaşındaki Romeo.Bunun nedeni de iki genç adamın da aşık olması. Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile nişanlandığını duyurdu. Şimdi de kardeşi Romeo, bir süredir flört ettiği Mia Regan ile birlikte gündeme geliyor. Öyle ki Mia Regan, Beckham ailesi tarafından da kabul gördü. Sık sık ailenin evine misafir oluyor. Genç bir model olan Regan, görünüşe göre Beckham ailesinden kabul gördü.Baba Beckham, zaman zaman hem büyük oğlu Romeo'nun Nicola Peltz ile fotoğraflarını bazen de Romeo'nun Mia Regan ile olan pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Mia Regan, geçtiğimiz gün 18'inci yaşını kutladı. Romeo Beckham da sosyal medya hesabından yaptığı bir kolaj eşliğinde sevgilisinin yeni yaşını kutladı. Romeo, Mia'nın muhteşem bir kız arkadaş olduğunu belirterek onu ne kadar sevdiğini ifade etti. Romeo Beckham, David ve Victorio Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi. İlk çocukları Brooklyn 21 yaşında. İkinci oğulları Romeo ise 18 yaşına girdi. Çiftin, 15 yaşında Cruz adında bir oğlu daha bulunuyor. Romeo, annesine en çok benzeyen kardeş olarak da biliniyor. Beckham çiftinin, dört tane erkek çocuktan sonra dünyaya gelen Harper Seven adında bir de kızı bulunuyor.