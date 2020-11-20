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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 13:03 | 

Bu evde herkes aşık!

Yıllar önce herkes anne ve babalarını konuşuyordu. Aşkları, evlilikleri, hayatları, kariyerleriyle ilgili gelişmeler.

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 Derken, aradan zaman geçti. Anne ve babaları hala gündemde ama artık bu konuda yalnız değiller. Kendileri de büyüdü ve bazen ebeveynlerinden daha fazla gündeme geliyorlar.

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 David ve Victoria Beckham çiftinin çocukları da artık magazin gündeminde yer almaya başladı. Önce çiftin 22 yaşındaki en büyük oğlu Broolyn şimdi de 18 yaşındaki Romeo.

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Bunun nedeni de iki genç adamın da aşık olması. Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile nişanlandığını duyurdu. Şimdi de kardeşi Romeo, bir süredir flört ettiği Mia Regan ile birlikte gündeme geliyor.

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 Öyle ki Mia Regan, Beckham ailesi tarafından da kabul gördü. Sık sık ailenin evine misafir oluyor. Genç bir model olan Regan, görünüşe göre Beckham ailesinden kabul gördü.

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Baba Beckham, zaman zaman hem büyük oğlu Romeo'nun Nicola Peltz ile fotoğraflarını bazen de Romeo'nun Mia Regan ile olan pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. 

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Mia Regan, geçtiğimiz gün 18'inci yaşını kutladı. Romeo Beckham da sosyal medya hesabından yaptığı bir kolaj eşliğinde sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

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Romeo, Mia'nın "muhteşem bir kız arkadaş" olduğunu belirterek onu ne kadar sevdiğini ifade etti.

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Romeo Beckham, David ve Victorio Beckham'ın dört çocuğundan ikincisi. İlk çocukları Brooklyn 21 yaşında. İkinci oğulları Romeo ise 18 yaşına girdi.

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Çiftin, 15 yaşında Cruz adında bir oğlu daha bulunuyor. Romeo, annesine en çok benzeyen kardeş olarak da biliniyor.

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Beckham çiftinin, dört tane erkek çocuktan sonra dünyaya gelen Harper Seven adında bir de kızı bulunuyor.

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