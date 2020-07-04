Bu aşk değil korku filmi: Dudaklarım kan içinde kaldı

DÖVME TARTIŞMASI Kayıtlarda yer alan bir başka iddiaya göre çift ilk büyük tartışmasını Los Angeles'ta bulundukları sırada yaşadı. 2013 yılından meydana gelen bu olayla ilgili öne sürülenlere göre Depp ve Heard bir dövme ile ilgili olarak konuşurken tartışmaya başladılar. Depp bu sırada alkol ve uyuşturucu etkisi altındaydı. Bu tartışma da Depp'in Heard'ün yüzüne attığı üç tokatla sonuçlandı. Üçüncü tokat sonucu Heard yere düştü. Depp bütün bu iddiaları da yalanladı.