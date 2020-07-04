Bu aşk değil korku filmi: Dudaklarım kan içinde kaldı
Bir film setinde başlayıp evliliğe uzanan aşkları, kelimenin tam anlamıyla bir "korku filmi" gibi bitti. Üstelik de yaşananların hiçbiri senaryo değil, hepsi gerçek. Şimdi her ikisi de birbirlerini "aile içi şiddet" ile suçluyor.
Rum Diaries, filminin setinde tanışıp aşık olan ve evlenen ama sonra şiddet iddiasıyla boşanmaya karar veren Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Her ikisi de bir diğerinden şiddet gördüğünü ileri sürüp bunu mahkemede kanıtlamaya çalışıyor.
2
Abone Ol
SANKİ KORKU FİLMİ
Bütün bu yaşananlar özellikle de Amber Heard'e şiddet uyguladığı ileri sürülen Johnny Depp'i zor durumda bıraktı. Yaşanan olaylar yüzünden Karayip Korsanları serisinin yeni halkasında rol verilmeyen Depp, bir yandan da adını temize çıkarmaya çalışıyor. Bütün bunlar olup biterken çiftin, kelimenin tam anlamıyla "bir korku filmini" andıran evlilikleriyle ilgili yeni iddialar da mahkeme dokümanları aracılığıyla gözler önüne serildi.
3
Abone Ol
GAZETEYE DAVA AÇTI
İleri sürülenlere göre Depp, şu sıralar eski sevgilisi Vanessa Paradis ve onunla birlikteliğinden dünyaya gelen iki çocuğu Lilly Rose ve Jack Jack ile birlikte Fransa'da bulunuyor. Aktör, kendisi hakkında "eş döven" tanımını kullanan The Sun gazetesini mahkemeye verdi. Dava önümüzdeki hafta Londra'da görülmeye başlanacak. Bu arada yasal dokümanlarda yer alan bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.
4
Abone Ol
KARŞILIKLI ŞİDDET İDDİALARI
Mahkeme dokümanlarına göre Heard, eski eşi Depp'in kendisini dövdüğü hatta boğmaya çalıştığını ileri sürüyor. Depp ise asıl eşinden şiddet görenin kendisi olduğunu kanıtlamaya. Depp'in bir iddiası da Heard'ün, evlilikleri sırasında kendisini Elon Musk ile aldattığı yolunda.
5
Abone Ol
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN ETKİSİ ALTINDA
Duruşma öncesi yapılan görüşmelerde Depp'in eşine şiddet uygulamadan birkaç gün önce asistanlarına kendisine narkotik bulmaları için yalvardığı yolunda iddialar ortaya atıldı.
6
Abone Ol
TABLOYU ATEŞE VERMEYE ÇALIŞTI
Johnny Depp ile Amber Heard'ü ayrılığa götüren olaylarla ilgili iddialar son derece çarpıcı. 34 yaşındaki Heard'ün dava dökümanlarında yer alan iddiasına göre Depp, bir tartışma sırasında evlerinde bulunan bir tabloyu ateşe vermeye çalıştı.
7
Abone Ol
DUDAĞI KAN İÇİNDE KALDI
Kayıtlara göre Heard olayı şöyle anlattı: 2013 yılında bir gün Depp, alkol ve uyuşturucu etkisindeyken Heard'ün bir zamanlar yakın ilişki içinde olduğu Tasya van Ree'nin duvarda asılı olan bir tablosunu ateşe vermeye çalıştı. İddialara göre Depp bu tartışma sırasında Heard'ü çok güçlü bir şekilde duvara doğru fırlattı. Tartışma, Heard'ün dudaklarının kan içinde kalmasıyla son buldu. Fakat Depp bütün bu iddiaları yalanladı.
8
Abone Ol
DÖVME TARTIŞMASI
Kayıtlarda yer alan bir başka iddiaya göre çift ilk büyük tartışmasını Los Angeles'ta bulundukları sırada yaşadı. 2013 yılından meydana gelen bu olayla ilgili öne sürülenlere göre Depp ve Heard bir dövme ile ilgili olarak konuşurken tartışmaya başladılar. Depp bu sırada alkol ve uyuşturucu etkisi altındaydı. Bu tartışma da Depp'in Heard'ün yüzüne attığı üç tokatla sonuçlandı. Üçüncü tokat sonucu Heard yere düştü. Depp bütün bu iddiaları da yalanladı.
9
Abone Ol
UÇAKTA KAVGA
Kayıtlarda yer alan bir başka iddia çiftin evlilikleri süresince pek de dışarıdan görüldüğü gibi mutlu olmadığı yolunda. Heard'ün ifadesine göre 2014 yılında Boston'dan Los Angeles'a gittikleri özel uçakta da şiddet dolu anlar yaşandı. Heard, Depp tarafından yüzünün tokatlandığını, arkasından ittiğini ve uçağın koridorunda yere düşünce de vurmaya devam ettiğini, bu durumdan tuvalete kaçarak kurtulduğunu ileri sürdü.
10
Abone Ol
YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR
Boşanma davasının ilk aşamasında yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafları mahkemeye sunan Heard'ün eski eşinden şiddet gördüğü iddiaları bunun gibi birçok örnekle devam ediyor. Fakat Depp de avukat ordusu aracılığıyla asıl şiddet görenin ve aldatılanın kendisi olduğunu ileri sürüyor. Depp'in avukatları, aktörün evliliği sırasında üstelik de kendi evinde aldatıldığını ileri sürdü ve bununla ilgili görüntüler de mahkemeye sunuldu.
11
Abone Ol
EVLİYKEN ALDATILMA İDDİASI
Depp'in iddiasına göre Heard, evli oldukları sırada kendisini Elon Musk ile aldattı. Bir film çekimi için şehir dışında olduğu bir sırada Musk'ın sık sık eşiyle birlikte yaşadıkları eve gittiğini ileri sürdü Depp. Aktör geçtiğimiz ay da eşinin, yine evlilikleri sırasıda Musk ve İngiliz model Cara Delevingne ile birlikte kendisini aldattığını iddia etmişti. Musk bu iddiaları yalanlarken Delevingne olay hakkında konuşmamayı tercih etti.
12
Abone Ol
AŞKLARI SETTE BAŞLADI
Johnny Depp ile Amber Heard, 2011 yılında birlikte rol aldıkları The Rum Diaries filminin setinde tanıştı. Çift birbirlerine aşık oldu.
13
Abone Ol
DEPP'İN ADASINDA EVLENDİLER
Bu aşk uğruna Dehh, 14 yıllık sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Fransız oyuncu- şarkıcı Vanessa Paradis'ten ayrıldı. Depp ile Heard, birlikteliklerini 2015 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl şubat ayında Depp'in iki çocuğununu da katıldığı bir törenle aktöre ait Karayip adasında evlendiler.
14
Abone Ol
TARTIŞMALAR EVLENMEDEN ÖNCE BAŞLADI
Ama iddialara göre birlikteliği, evlilik öncesi de çok mutlu bir şekilde ilerlemiyordu. Heard, 2015 yılının mayıs ayında şiddet gördüğünü ileri sürerek Depp'e karşı dava açtı. Yüzünün morluklar içindeki görüntüsünü mahkemeye sundu, bu görüntüler basına da yansıdı.