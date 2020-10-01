O poza tepki yağdı: Tek kelimeyle iğrenç

'OYUNCAKLARLA OYNAYAN ÇOCUK DEĞİL' Nammi, Beckham ve Peltz'in pozuyla ilgili olarak "Biz gerçek hayattan söz ediyoruz, bu görüntü her ne kadar bir şakaysa da benim görüşüme göre iğrenç. Bence bu çeşit fotoğraflar Instagram'da yasaklanmalı" diye konuştu. Nammi, Broolyn Beckham'ın "oyuncaklarla oynayan bir çocuk olmadığını da" sözlerine ekledi.