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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 11:52 | 

O poza tepki yağdı: Tek kelimeyle iğrenç

Genç çiftin şaka olsun diye çektirdiği sonra da sosyal medya hesabından paylaşılan o fotoğrafa tepki yağdı.

Instagram

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1KADINA YÖNELİK ŞİDDET
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadın hakları için mücadele eden dernekler, o pozun "kadına yönelik şiddet içerdiğini" ileri sürüp sosyal medyadan kaldırılmasını ve çiftin kamuoyundan özür dilemeye zorlanmasını istedi.

2PAYLAŞIM TARTIŞMA YARATTI
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PAYLAŞIM TARTIŞMA YARATTI

David Beckham ve Victoria Beckham'ın dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham'ın, nişanlısı Nicola Peltz ile çektirdiği fotoğraf olay oldu.

3ŞAKA OLSUN DİYE ÇEKTİRDİLER AMA...
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ŞAKA OLSUN DİYE ÇEKTİRDİLER AMA...

Peltz'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Beckham, nişanlısının boğazını sıkar gibi poz veriyor. Peltz gözlerini kapatıp gülerken Beckham da objektife tuhaf bir yüz ifadesiyle bakıyor.

4İĞRENÇ DİYE NİTELENDİRDİLER
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'İĞRENÇ' DİYE NİTELENDİRDİLER

Bu poza en büyük tepkiyi gösterense KWRO Kadın Hakları Organizasyonu. Nicola Peltz'in sosyal medya hesabında paylaştığı pozu "iğrenç" diye nitelendiren kuruluş, fotoğrafın hesaptan silinmesi gerektiğini de savundu.

5ÖZÜR DİLEMELERİ GEREK
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ÖZÜR DİLEMELERİ GEREK

Organizasyonun kurucusu Dianna Nammi, çiftin, fotoğrafı silmenin yanı sıra kamuoyundan özür dilemeye zorlanması gerektiğini de ifade etti. 

6KADINLAR ŞİDDET KURBANI
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KADINLAR ŞİDDET KURBANI

Nammi, kadına yönelik şiddet gibi son derece ciddi bir konunun şaka malzemesi yapılmasına karşı çıktı. Dianna Nammi, birçok kadının namus kaynaklı aile içi şiddete maruz kaldığını, evlenmeye zorlandığını, eşleri ya da sevgilileri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

7OYUNCAKLARLA OYNAYAN ÇOCUK DEĞİL
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'OYUNCAKLARLA OYNAYAN ÇOCUK DEĞİL'

 Nammi, Beckham ve Peltz'in pozuyla ilgili olarak "Biz gerçek hayattan söz ediyoruz, bu görüntü her ne kadar bir şakaysa da benim görüşüme göre iğrenç. Bence bu çeşit fotoğraflar Instagram'da yasaklanmalı" diye konuştu. Nammi, Broolyn Beckham'ın "oyuncaklarla oynayan bir çocuk olmadığını da" sözlerine ekledi.

8YETERİ KADAR OLGUN
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'YETERİ KADAR OLGUN'

KWO kurucusu Nammi, 21 yaşındaki Brooklyn Beckham'ın da bunun çok ciddi bir mesele olduğunu bilecek kadar olgun olduğunu belirtti.

9TAKİPÇİLERİNDEN DE TEPKİ YAĞDI
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TAKİPÇİLERİNDEN DE TEPKİ YAĞDI

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in bu paylaşımına çiftin takipçilerinden ve hayranlarından da tepki geldi.

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