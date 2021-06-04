Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları merak konusu oldu. Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ile olduğu kadar konusuyla da ilgi gördü. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" sahneleriyle de gündeme geldi. Peki, Celaleddin Harzemşah oyuncuları kimler? İşte Celaleddin Harzemşah oyuncuları ve konusu
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Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" kaldığı yerden devam ediyor.
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İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın öyküsü cuma günleri yayınlanıyor.
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Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.