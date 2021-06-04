Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın öyküsü cuma günleri yayınlanıyor.