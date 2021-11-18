Boğaz gıcıklanması (tahriş) neden olur? Boğaz gıcıklanmasına ve ağrısına ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Boğaz Gıcıklanmasına Neden Olan Etkenler 1- Kış hastalıkları: Başta grip ve nezle olmak üzere kışın görülen hastalıklar direkt ya da dolaylı olarak boğaz bölgesini etkiler. Bademciklerin şişmesi ile birlikte boğazın genelince gıcıklanmaya meydana gelebilir. Aynı zamanda yılın her mevsimi görülebilen sinüzit de boğazı olumsuz etkileyen bir diğer faktördür.



2- Terli terli soğuk su içmek: Terli terli içilen soğuk sular, birçok açıdan risk teşkil etmektedir. Boğazların şişmesi ve gıcıklanması terli terli su içme alışkanlığı bulunan kişilerde çok daha fazla görülür. Önce terin kuruması beklenmeli, daha sonrasında su tüketilmelidir.



3- Yüksek sesle konuşmak: Yüksek sesle konuşmak ve bağırmak boğaz bölgesinde tahribata yol açar. Yutkunmada güçlük, boğaz batması ve gıcıklanması gibi sonuçlar yüksek sesle konuşmanın sonuçlarıdır.