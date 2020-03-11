Birçok kişinin başına geldi! O para geri alınabilir mi?

Çalışma süresi de tutmuyor. Çalışamayacak derecede rahatsızlığı varsa malulen emekli olunabilir. Bunun için de annenizin çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmiş olması ve bunun da SSK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekiyor. Malulen emeklilik için en az 10 yıl çalışılmış ve 1800 gün de prim ödenmiş olması gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalı olunup, eksik günler tamamlanırsa ve sağlık kurulu da malulen emekliliği onaylarsa ancak o zaman anneniz emekli olabilir.