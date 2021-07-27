Son dakika haberler... Birçok kişi bunu bilmiyor! Aldığınız hediyenin vergisi olabilir

Ancak sıfır otomobil gibi çok daha yüksek değerde kıymetler için vergisi yoktur demek mümkün olamıyor. Bu konuda Maliye’nin yaptığı açıklamalarda da; düğünde geline takılabilecek para ve takılara göre çok daha değerli hediyelerin, örf ve adete göre verilen hediye tutarlarını aşacağından yasadaki istisna kapsamına giremeyeceği belirtiliyor.