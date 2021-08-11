Son dakika... Birçok çalışan bunu bilmiyor... Eğer bu şartları doldurursanız tazminat alabilirsiniz

SAĞLIK RAPORU İLE İŞTEN AYRILABİLİRSİNİZ Soru: 34 yaşındayım, 5 yıldır bir fabrikada çalışıyorum. Şartlar çok kötü, aşırı derecede toz, nem ve insan gücü gerektiren bir iş. Alerjik astım hastalığı çıktı, sürekli ilaç kullanıyorum. Bel boyun fıtığı oluştu işten ayrılmak istiyorum ama tazminatımı da almak istiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor? Müjde C.