Birbirlerini sildiler...Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. İkilinin ayrıldığı da Instagram sayfalarından birbirlerinin fotoğraflarını silmeleriyle ortaya çıktı.
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Önce Aslı Bekiroğlu, ardından Can Koçkan birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı. Evlenecekleri konuşulan çift, daha önce “Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz” açıklamasını yapmıştı.
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O İDEAL SEVGİLİ
Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'a aşkını böyle anlatmıştı: Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılıyor. Bazen hırçın, sevimli ya da küskün olabiliyorum. Can beni anlayışla karşılıyor. Yani o ideal sevgili.