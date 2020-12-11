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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 07:00 | 

Birbirlerini sildiler...Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı

OYUNCU Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan’la ilişkisini noktaladı.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. İkilinin ayrıldığı da Instagram sayfalarından birbirlerinin fotoğraflarını silmeleriyle ortaya çıktı.

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Önce Aslı Bekiroğlu, ardından Can Koçkan birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı. Evlenecekleri konuşulan çift, daha önce “Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz” açıklamasını yapmıştı.

3O İDEAL SEVGİLİ
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O İDEAL SEVGİLİ

Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'a aşkını böyle anlatmıştı:
Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılıyor. Bazen hırçın, sevimli ya da küskün olabiliyorum. Can beni anlayışla karşılıyor. Yani o ideal sevgili.

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