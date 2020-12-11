Birbirlerini sildiler...Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı

O İDEAL SEVGİLİ Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'a aşkını böyle anlatmıştı:

Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılıyor. Bazen hırçın, sevimli ya da küskün olabiliyorum. Can beni anlayışla karşılıyor. Yani o ideal sevgili.