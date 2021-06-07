Bir tarafı okyanus bir tarafı nehir... İşte Seda Sayan'ın Miami'deki evi!

BİR TARAFI OKYANUS BİR TARAFI NEHİR... Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, arkadaşına okyanus turu yaptırdı. Tatilden eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyman, ' Bir yıllık deşarj oluyorum. İnşallah döndüğümüzde sahnelerimiz açılır. Burası sevgili Seda'cığımın 10 yıldır gelemediğim evi... 32. kat rezidans, bir tarafı okyanusa bir tarafı da göle bakıyor' ifadelerini kullandı. Amerika’yı yeniden keşfeden ikili bir süre daha orada kalacak.