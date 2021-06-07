Bir tarafı okyanus bir tarafı nehir... İşte Seda Sayan'ın Miami'deki evi!
Safiye Soyman yakın arkadaşı Seda Sayan ile Amerika-Miami'ye tatile gitti. Sayan'ın davetlisi olarak Amerika'ya giden Soyman, tatilden eğlenceli anları sevenleriyle paylaştı.
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Seda Sayan ve Safiye Soyman soluğu Amerika'da aldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ikili tatil için Miami'yi tercih etti.
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BİR TARAFI OKYANUS BİR TARAFI NEHİR...
Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, arkadaşına okyanus turu yaptırdı. Tatilden eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyman, ' Bir yıllık deşarj oluyorum. İnşallah döndüğümüzde sahnelerimiz açılır. Burası sevgili Seda'cığımın 10 yıldır gelemediğim evi... 32. kat rezidans, bir tarafı okyanusa bir tarafı da göle bakıyor' ifadelerini kullandı. Amerika’yı yeniden keşfeden ikili bir süre daha orada kalacak.
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EMLAK ZENGİNİ
Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan Seda Sayan geçtiğimiz günlerde 4 milyon dolara Büyükdere’den Boğaz’a nazır bir villa almıştı. İddialara göre ünlü sanatçının İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası Miami’de ve Londra’da bir evi var.
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Okyanusla sınavım
Miami’ye tatile giden Seda Sayan, tatilden fotoğraf ve videolarını sık sık Instagram’da takipçileriyle paylaşıyor. En son okyanusa girerken çektiği videoyu paylaşan Sayan o anları, “Okyanusla sınavım. Biraz yemek yemeliyim. Dalgalar fırlattı beni” notuyla yayınladı.
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Safiye Soyman yakın arkadaşı Seda Sayan'ın evini tanıttı
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Bazı isimlerin yatırım amacıyla bazı isimlerin ise kendilerine alternatif bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla yurt dışında evleri bulunuyor. İşte yurt dışında evi bulunan ünlüler...
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Kenan Doğulu
Kenan Doğulu'da Amerika'da evi bulunan ünlülerden. Doğulu yıllın belli bölümlerini eşi Beren Saat ile orada geçiriyor.
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Sibel Can
Ünlü şarkıcı Sibel Can da Seda Sayan gibi Amerika-Miami'de evi olan ünlü isimlerden. Sibel Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami’deki evini satma kararı aldığı haberlerine, Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum” sözleriyle açıklık getirmişti.
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Mustafa Sandal
Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıllarda bitiren Mustafa Sandal, yeni sevgilisi Melis Sütşurup'a sürekli aşkını haykırıyor. Yeni aşkıyla Instagram'da sık sık paylaşım yapan sanatçının Londra'da West End'de evi bulunuyor.
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Haluk Bilginer
Usta oyuncu Haluk Bilginer de yurtdışında tercihini İngiltere'den yana kullanan isimlerden. Bilginer'in Londra Notting Hill'de evi var.
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Yılmaz Erdoğan
Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da gayrimenkul zengini ünlülerden. Köyceğiz'de çiftlik ve film platosu bulunan Erdoğan'ın Amerika'da da bir evi bulunuyor.
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Tarkan
Pınar Dilek ile evlendikten sonra yılın belli bölümünü Türkiye'deki çiftliğinde geçiren Tarkan dönem dönem ailesiyle yurtdışına çıkıyor. Tarkan'ın da Amerika ve Almanya'da evi var.