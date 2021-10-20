Bir taksi plakası bir kişinin olacak

İBB’den yapılan açıklamaya göre, İBB, 2 Nisan 1986 tarihli ‘10553 Sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar’ metnini uygulamaya alma kararı aldı.
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Kararın üçüncü maddesine göre, plaka tahsisi yapılabilmesi için “Taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak” şartı aranıyor.
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İBB bu maddeden yola çıkarak, mevcut plaka sahiplerinin ve plakaları satın alacak kişilerin şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçip seçmediğine bakacak. Yani alıcının tek geçim kaynağının şoförlük olduğunu ispatlaması istenecek.
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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında, İBB’ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden alınmış ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması’, ‘SGK’ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması’ ‘Araçlarım Sorgulaması’ talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.
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Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak. Bölünmüş paylar ise yüzde 100 hisse tamamlaması için satılabilecek.
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KOMİSYON KURULACAK
Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin ‘Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak.
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Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.
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TAKSİCİLER ODASI: KARAR İSTANBUL’DA KAOS YARATIR
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İBB’nin kararının kanuna aykırı olduğunu ileri sürerek, uygulamaya geçilmesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Eyüp Aksu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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“Şimdiye kadar ticari taksileri bir kişiden fazla hisseli ortakla alabiliyorduk. Şimdi hisseli satışlar olmayacak. İmamoğlu hisseli satışları kapattı.
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Biz de bu uygulama kanuna aykırı olduğu için yargıya taşıyacağız. Çünkü, ‘Geçimini şoförlükten sağlayan kişiler taksi alabilir. Bir kişi, üç kişi, hisseli alınamaz satılamaz’ diye bir kanun yok. Bunun taksi ağalıyla alakası yok.
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Zaten kanuna göre mevcut uygulamada da, bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Bir kişinin adına birden fazla taksi olamaz. İmamoğlu da, ‘Bir kişi bir tane taksi sahibi olur, üç kişi bir araya gelip, ortaklı hisseli araç alamaz’ diyor. Hesapta yenilik yaptığını sanıyor ama 5 bin plakanın satışını sağlayamadığı için farklı yollardan kaos yaratmaya çalışıyor.
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Uygulamaya başladığı gün yargıya başvuracağız. İstanbul’da kimlerin kaç hisseli taksisi var bu bilgiler İBB ve Emniyet Müdürlüğü’nde mevcut.”