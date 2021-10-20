Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Zaten kanuna göre mevcut uygulamada da, bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Bir kişinin adına birden fazla taksi olamaz. İmamoğlu da, ‘Bir kişi bir tane taksi sahibi olur, üç kişi bir araya gelip, ortaklı hisseli araç alamaz’ diyor. Hesapta yenilik yaptığını sanıyor ama 5 bin plakanın satışını sağlayamadığı için farklı yollardan kaos yaratmaya çalışıyor.