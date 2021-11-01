Bilsen Pirpor kimdir, nasıl öldü, katili kim? Bilsen Pirpor olayının geçmişi

Olay günü yaşananlarla ilgili ortaya çıkan farklı bilgiler ise şüphe oklarını Yüksel Yıldırım'a çevirdi. Kayıp kadının telefonunu bularak Yıldırım'a ulaştıran Ahmet Tezcan, bulduğu telefonun sağlam olduğunu dile getirdi. Kaybolan kadının sevgilisi ise gelen telefonun kullanılamaz halde olduğunu savundu. Tezcan ve Yıldırım'ın açıklamalarının çeliştiği bir diğer nokta ise 'pasaport' oldu. Tezcan, Bilsen Pirpor'a ait bir pasaport bulmadığını ifade ederken Yıldırım, Ahmet Tezcan'ın kendisine sevgilisinin pasaportunu getirdiğini öne sürdü.Bilsen Pirpor’un ölümündeki sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor