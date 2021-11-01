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Televizyon
Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 10:36 | 

Bilsen Pirpor kimdir, nasıl öldü, katili kim? Bilsen Pirpor olayının geçmişi

Lüleburgaz Deresi'nde 7 Eylül'de bulunan kimliği belirsiz cenazenin, Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'a ait olduğu ortaya çıktı. Kimliği ilk etapta belirlenemeyen Bilsen Pirpor’un kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Peki, Bilsen Pirpor kimdir, nasıl öldü, katili kim? Bilsen Pirpor olayının geçmişi

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Lüleburgaz Deresi'nde 7 Eylül'de bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'tan bu yana Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'a ait olduğu ortaya çıktı.Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeyi fotoğraflarından teşhis eden ağabey Şuayip Vatansever, kardeşinin cinayete kurban gittiğini, tek şüphelinin ise bir süredir birlikte yaşadığı Yüksel Yıldırım olduğunu ileri sürdü.

2İlk eşimden daha çok seviyordum

İlk eşimden daha çok seviyordum"

Açıklamalarındaki kararsızlıkla tüm dikkatleri üzerine çeken Yüksel Yıldırım, sevgilisinin kaybolmasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını dile getirdi. Bilsen Pirpor'u ilk eşinden daha çok sevdiğini iddia eden Yıldırım, talihsiz kadına şiddet uyguladığına dair iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

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Olay günü yaşananlarla ilgili ortaya çıkan farklı bilgiler ise şüphe oklarını Yüksel Yıldırım'a çevirdi. Kayıp kadının telefonunu bularak Yıldırım'a ulaştıran Ahmet Tezcan, bulduğu telefonun sağlam olduğunu dile getirdi. Kaybolan kadının sevgilisi ise gelen telefonun kullanılamaz halde olduğunu savundu. Tezcan ve Yıldırım'ın açıklamalarının çeliştiği bir diğer nokta ise 'pasaport' oldu. Tezcan, Bilsen Pirpor'a ait bir pasaport bulmadığını ifade ederken Yıldırım, Ahmet Tezcan'ın kendisine sevgilisinin pasaportunu getirdiğini öne sürdü.Bilsen Pirpor’un ölümündeki sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor

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