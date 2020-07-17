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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 10:10,

Bikiniyi böyle çıkardı, plajdan yumurta almaya gitti

Ünlü oyuncu önce plajda denizin ve güneşin keyfini çıkardı sonra da elbisesini giyip markete yumurta almaya gitti.

Backgrid UK

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1YAZ TATİLİNE ÇIKTI
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YAZ TATİLİNE ÇIKTI

Sinemanın son dönemdeki en gözde oyuncularından biri olan Alicia Vikander, yaz tatil için İspanya'nın Ibiza adasını tercih etti.

2PLAJDAN SONRA YİYECEK ALIŞVERİŞİ
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PLAJDAN SONRA YİYECEK ALIŞVERİŞİ

31 yaşındaki oyuncu arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği keyifli günün ardından soluğu yiyecek alışverişinde aldı.

3OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU
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OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU

Rol aldığı Danish Girl (Danimarkalı Kız) adlı yapımdaki performansıyla 2016 yılında en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Alicia Vikander, önceki gün Ibiza'da plajda görüntülendi.

4EŞİ YANINDA YOKTU
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EŞİ YANINDA YOKTU

Vikander, siyah bir bikini ve ona uygun bir plaj elbisesi tercih etti. İsveçli oyuncunun üç yıl önce evlendiği meslektaşı Michael Fassbender'ın yanında olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

5GÜNEŞLENİRKEN SOHBET
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GÜNEŞLENİRKEN SOHBET

Alicia Vikander, denize girdikten sonra uzun süre şezlonga uzanıp güneşlendi. Bu arada bir yandan arkadaşlarıyla sohbet etti, zaman zaman da cep telefonuyla ilgilendi.

6DANS GÖSTERİSİ
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DANS GÖSTERİSİ

Alicia Vikander, bir ara da ayağa kalkıp dans figürleri sergiledi. Güzel oyuncunun neşeli tavırları dikkat çekti.

7ELBİSESİNİ DEĞİŞTİRDİ
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ELBİSESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Alicia Vikander, daha sonra üzerini değiştirdi. Günlük elbisesini giyip bir yandan da bikinisinin üst parçasını çıkardı Vikander.

8BİKİNİYİ BÖYLE ÇIKARDI
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BİKİNİYİ BÖYLE ÇIKARDI

Daha sonra da soluğu yiyecek alışverişinde aldı. Güzel oyuncu meyve ve yumurta satın aldıktan sonra kaldığı villanın yolunu tuttu.

9YİYECEK ALIŞERİŞİ
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YİYECEK ALIŞERİŞİ

Alicia Vikander'in plajda hiç kullanmamasına rağmen, oradan ayrıldıktan sonra da alışveriş yaparken de koronavirüs önlemi olarak maske taktığı görüldü.

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