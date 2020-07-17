Bikiniyi böyle çıkardı, plajdan yumurta almaya gitti

Sinemanın son dönemdeki en gözde oyuncularından biri olan Alicia Vikander, yaz tatil için İspanya'nın Ibiza adasını tercih etti. 31 yaşındaki oyuncu arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği keyifli günün ardından soluğu yiyecek alışverişinde aldı.Rol aldığı Danish Girl (Danimarkalı Kız) adlı yapımdaki performansıyla 2016 yılında en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Alicia Vikander, önceki gün Ibiza'da plajda görüntülendi.Vikander, siyah bir bikini ve ona uygun bir plaj elbisesi tercih etti. İsveçli oyuncunun üç yıl önce evlendiği meslektaşı Michael Fassbender'ın yanında olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.Alicia Vikander, denize girdikten sonra uzun süre şezlonga uzanıp güneşlendi. Bu arada bir yandan arkadaşlarıyla sohbet etti, zaman zaman da cep telefonuyla ilgilendi.Alicia Vikander, bir ara da ayağa kalkıp dans figürleri sergiledi. Güzel oyuncunun neşeli tavırları dikkat çekti.Alicia Vikander, daha sonra üzerini değiştirdi. Günlük elbisesini giyip bir yandan da bikinisinin üst parçasını çıkardı Vikander.Daha sonra da soluğu yiyecek alışverişinde aldı. Güzel oyuncu meyve ve yumurta satın aldıktan sonra kaldığı villanın yolunu tuttu.Alicia Vikander'in plajda hiç kullanmamasına rağmen, oradan ayrıldıktan sonra da alışveriş yaparken de koronavirüs önlemi olarak maske taktığı görüldü.