Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında? Berkay Ateş, Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında
Berkay Ateş, yeni sezonda Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Kanal D’nin sevilen dizisinin yayınlanan yeni fragmanda Berkay Ateş de yer aldı. Asya ile yolları kesişecek olan ünlü ismin canlandıracağı karakter merak konusu oldu. Peki, Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berkay Ateş’in rol aldığı diziler ve hakkında merak edilenler
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Berkay Ateş, Sadakatsiz dizisi ile ekranlara geri dönüyor. En son Alev Alev dizisinde rol alan başarılı isim Anne dizisinde canlandırdığı Cengiz karakteri ile hafızalara kazınmıştı. İşte 1987 doğumlu olan Berkay Ateş hakkında merak edilenler
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BERKAY ATEŞ KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.
Çukur dizisinde Mahsun karakterini canlandırmıştır. En son Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.