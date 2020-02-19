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Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 07:35, /

Berk Oktay: Boşandım mutluyum

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında 2 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, Şarapçıoğlu’nun tazminat ve nafaka talebini reddetti.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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BERK Oktay ve avukat eşi Merve Şarapçıoğlu boşandı. Şarapçıoğlu, 2 yıl önce İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak ünlü oyuncu hakkında, “Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguluyor” diyerek boşanma davası açmıştı.

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İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay avukatlarıyla katıldı.

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Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak boşanmasına karar veren mahkeme, Şarapçıoğlu’nun 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin liralık nafaka talebini reddetti.

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Dava sonrası konuşan Berk Oktay, “Dava sonuçlandığı için mutluyum. Hayırlısı olsun. Gizlilik kararı devam ettiği için bundan daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

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Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu’nun iCloud hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı.

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Berk Oktay ve eşi Merve Oktay adliyede

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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