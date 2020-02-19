Berk Oktay: Boşandım mutluyum

BERK Oktay ve avukat eşi Merve Şarapçıoğlu boşandı. Şarapçıoğlu, 2 yıl önce İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak ünlü oyuncu hakkında, “Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguluyor” diyerek boşanma davası açmıştı.
2
İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay avukatlarıyla katıldı.
3
Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak boşanmasına karar veren mahkeme, Şarapçıoğlu’nun 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin liralık nafaka talebini reddetti.
4
Dava sonrası konuşan Berk Oktay, “Dava sonuçlandığı için mutluyum. Hayırlısı olsun. Gizlilik kararı devam ettiği için bundan daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.
5
Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu’nun iCloud hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı.