Bergen filmi yasaklandı mı? Karar çıktı!

İddialara cevap veren Özgan, "Sinemada bizim bir stratejimiz var. Mesela kırsal bölgelerimizde 180 çocuğumuzu aldık, Eren Bülbül’ün hayatını konu alan filmi izlettik. Gençlerimize yönelik sosyal Hürkuş gibi filmler getiriyoruz. Birinci amacımız ticaret değil. Birinci amacımız gençlerimize vizyon vermek. Hürkuş nedir? Uçağın fabrikasını, geçmişte yapılmasının projesidir. Malazgirt nedir? Doğu Roma’nın en önemli yıkımının altında Anadolu’ya Türklerin gelişini ifade eden bir savaştır. Biz köy okullarımızdan ücret almıyoruz. Ben Bergen’i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım. Niye onlar bunu dikkate alsınlar. İsterse oradan milyonlar kazanayım ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak" diye konuştu.