Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi yayın tarihi belli oldu

Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. Afişi yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Filmde ünlü isim Bergen’e en son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.
Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı beyaz perdeye aktarılacak.
Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.