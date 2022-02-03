Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi yayın tarihi belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi Geldikleri gibi gittilerTürk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler#Çanakkale
Bu altcoinlere dikkat Uzman isimler yorumladıBu altcoinlere dikkat! Uzman isimler yorumladı#Kripto Para Piyasaları
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıAra tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Aşırı yağış 4 noktayı felç etti Çok sayıda araç suya gömüldüAşırı yağış 4 noktayı felç etti! Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
Ukraynadan flaş Türkiye mesajı Rusya kabul ederse...Ukrayna'dan flaş Türkiye mesajı! 'Rusya kabul ederse...'#Ukrayna
Apple CEOsu Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındıApple CEO'su Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındı!#Tim Cook
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Kanserle mücadelede devrim niteliğinde adımKanserle mücadelede 'devrim niteliğinde' adım#Kanser
Kızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyorKızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyor#Milla Jovovich
Son dakika... MSB duyurdu 43 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! 43 terörist etkisiz hale getirildi #Terörle Mücadele
Aşıklar ilk kez el eleAşıklar ilk kez el ele!#Uğur Aslan
Covid aşısı adet düzenini etkiliyor mu 7 SORU 7 YANITCovid aşısı adet düzenini etkiliyor mu? 7 SORU 7 YANIT#Covid 19
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi yayın tarihi belli oldu

#Bergen#Bergen Filmi#Bergen Filmi Oyuncuları

Bergen filmi için geri sayım başladı. Acıların Kadını olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatının konu alınacağı film izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bergen filminin yayın tarihi belli oldu. Peki, Bergen filmi ne zaman vizyona girecek?

1/3Bergen filmi ne zaman vizyona girecek Bergen filmi yayın tarihi belli oldu

Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. Afişi yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Filmde ünlü isim Bergen’e en son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.

2/3BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

3/3Bergen filmi ne zaman vizyona girecek Bergen filmi yayın tarihi belli oldu

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bergen#Bergen Filmi#Bergen Filmi Oyuncuları