Berfu Yenenler: İlk doğum cahil cesaretiydi

- Çok şükür iki tane ve çok tatlı bebeklere yardımcı ablamız var. Yardımcım olmasaydı mümkün değil tek başıma her şeyin altından kalkamazdım. Ben bunu Kuzey'de denemiştim. Ben her şeyle ilgileneceğim. Saçımı süpürge edeceğim gibi bir şey. Bu akıl sağlığınızı yitirmenize neden olacak bir durum. Özellikle doğumda, lohusalıkta ve yeni doğan bakımında kesinlikle yardımcı birinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yardımcımız var. Annem de hem Kuzey'de hem de Mete'de 15'er gün yanımızda kaldı.