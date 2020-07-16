MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeren Saat, evliliğinde yaşadığı sorunları ilk kez anlattı
GeriMagazin Beren Saat, evliliğinde yaşadığı sorunları ilk kez anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 07:00,

Beren Saat, evliliğinde yaşadığı sorunları ilk kez anlattı

Beren Saat, YouTube kanalı Yeniden TV’nin konuğu oldu. Ayşegül Doğan’ın sorularını yanıtlayan oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN
Abone Olgoogle-news

BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun doğum gününü kutlamak için sosyal medyada yayınladığı mesajla çok konuşulmuştu. Saat’in “Beceremediğimiz evlilik olsun” cümlesi, çiftin boşanma kararı aldığı şeklinde yorumlanmıştı. Ünlü oyuncu, “Ülkenin ve toplumun değerleriyle ilgili negatif bir şey söylemek istemiyorum. Evliliği yaşamak isteyen herkes yaşasın” diyerek şöyle konuştu:

2ESAS OLAN AŞK
Abone Olgoogle-news

ESAS OLAN AŞK

“Ben evlenmeden önce de şöyle düşünüyordum. Belki benim ailemin çok mutlu bir evliliği olmadığı için. ‘Evlilik değil aşk’ diyordum Kenan’a. Esas olan aşk. Bence her zaman aşk, evlilikten daha önemli. Evlilikle beraber insanlara başka bir rol yükleniyor. Başka bir şeyi temsil etmen gerekiyor. İnsanlar daha çok dahil oluyor. O da galiba bizim gibi insanlar açısından biraz daha bunaltıcı olabiliyor.”

3BAŞKA BİR LEVEL’INDAYIZ AŞKIN
Abone Olgoogle-news

BAŞKA BİR LEVEL’INDAYIZ AŞKIN

◊ “Biz ayrılmıyorken de ayrılık haberleri yapılıyordu, problemler yaşadığımız dönemlerde de. Bu artık değerini kaybetmiş bir haber. Biz ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi dönemini beraber yaşadık. Müzik yapmaya başladık. Başka türlü bir yere geldi ilişkimiz. Başka bir level’ındayız aşkın. Her şey bitti dendiği yerden sonra başta beni şaşırtacak bir yere geldi. Çünkü bir müzisyen olarak Kenan’ı tanımaya başladım.”

4
Abone Olgoogle-news

◊ “Biz arkadaşlığı başardık. Beraber üretmeyi başardık. Aile olmayı başardık. O beklenen çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. Ama onun çok üstünde daha derin bir bağ kurduk. O yüzden beceremediğimiz de evlilik olsun yani. Evet, evliliğin içinde nefes alamadığımız zamanlar yaşadık.

5BİRBİRİMİZİ KIRDIK DÖKTÜK AMA...
Abone Olgoogle-news

BİRBİRİMİZİ KIRDIK DÖKTÜK AMA...

Birbirimize kırıldık, döküldük ama bu dönemden sonra her şey daha başka oldu. Sevgi bir şekilde bütün sorunları aşıyor.”

6
Abone Olgoogle-news
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi