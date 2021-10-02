Benzemez Kimse Sana yayın akışında neden yok, bitti mi? Mustafa Keser açıkladı

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yaptığı "Benzemez Kimse Bize" programı Star TV tarafından yayından kaldırıldı. Mustafa Keser, programında kaldırılmasıyla ilgili olarak "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" açıklamasında bulunmuştu.