Benzemez Kimse Sana yayın akışında neden yok, bitti mi? Mustafa Keser açıkladı
Yayın akışında yer almayan Benzemez Kimse Sana programının akıbeti merak konusu olmuştu. Pazar günleri ekrana gelen Benzemez Kimse Sana ile ilgili açıklamada Mustafa Keser'den geldi. Peki, Benzemez Kimse Sana yayın akışında neden yok, bitti mi? İşte Mustafa Keser'in Benzemez Kimse Sana için yaptığı açıklama...
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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yaptığı "Benzemez Kimse Bize" programı Star TV tarafından yayından kaldırıldı. Mustafa Keser, programında kaldırılmasıyla ilgili olarak "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy’un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" açıklamasında bulunmuştu.
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Keser, daha önce yaptığı açıklamada 13 bölümlük bir sözleşme imzaladığını belirterek 11 bölüm sonra programdan ayrılacağını duyurmuştu.