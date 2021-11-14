Benim Hayatım hangi gün? Benim Hayatım oyuncuları ve konusu

Yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan Benim Hayatım hangi gün merak ediliyor. İşte yeni dizi Benim Hayatım oyuncuları ve konusu...