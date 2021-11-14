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Televizyon
Haber Giriş: 14 Kasım 2021 - 11:29 | 

Benim Hayatım hangi gün? Benim Hayatım oyuncuları ve konusu

Star Tv ekranlarında yayınlanan yeni dizi Benim Hayatım oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak gibi genç oyuncuların yer aldığı Benim Hayatım hangi gün, ne zaman? İşte Benim Hayatım oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

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Yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan Benim Hayatım hangi gün merak ediliyor. İşte yeni dizi Benim Hayatım oyuncuları ve konusu...

2BENİM HAYATIM HANGİ GÜN, NE ZAMAN

BENİM HAYATIM HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Başrollerinİ Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın paylaştığı "Benim Hayatım" her pazar akşamı saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

3BENİM HAYATIM KONUSU NEDİR

BENİM HAYATIM KONUSU NEDİR?

Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım" dizisinde hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi anlatılıyor.

4BENİM HAYATIM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

BENİM HAYATIM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Genco Özak : Ali

Savaş Özdemir : Ökkeş

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Esra Ronabar : Handan

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral

Zeynep Kumral : Zehra

Önder Açıkbaş : Vedat

Koray Şahinbaş : Yadigar

Pelin Uluksar : Ahu

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Belgin Şimşek : Heves

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