Benim Hayatım hangi gün? Benim Hayatım oyuncuları ve konusu

Yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan Benim Hayatım hangi gün merak ediliyor. İşte yeni dizi Benim Hayatım oyuncuları ve konusu...
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BENİM HAYATIM HANGİ GÜN, NE ZAMAN?
Başrollerinİ Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın paylaştığı "Benim Hayatım" her pazar akşamı saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
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BENİM HAYATIM KONUSU NEDİR?
Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım" dizisinde hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi anlatılıyor.