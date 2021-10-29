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Televizyon
Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 11:33 | 

Benim Hayatım dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Benim Hayatım oyuncuları

Benim Hayatım dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Benim Hayatım’ın ilk bölümü için geri sayım başladı. Dizi, Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Peki, Benim Hayatım dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

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Benim Hayatım oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Benim Hayatım dizisi oyuncuları arasında Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik gibi isimler yer alıyor.

2BENİM HAYATIM DİZİSİ OYUNCULARI

BENİM HAYATIM DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor. “Benim Hayatım”ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

3BENİM HAYATIM DİZİSİ KONUSU

BENİM HAYATIM DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı “Benim Hayatım”, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

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