ÃœnlÃ¼ Ã§ift benzin alÄ±rken bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ne maske var ne eldiven.
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DAKÄ°KA DAKÄ°KA GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°LER
Portekizli model Sara Sampaio ile iÅŸ insanÄ± sevgilisi Oliver Ripley, BatÄ± Hollywood'da bir benzin istasyonunda objektiflere takÄ±ldÄ±.
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MASKESÄ°Z VE ELDÄ°VENSÄ°Z
Uzun sÃ¼redir evlerinde sosyal izolasyonda olan Ã§ift, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda ise hiÃ§bir Ã¶nlem almadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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CEP TELEFONUYLA Ä°LGÄ°LENDÄ°
Bir benzin istasyonuna uÄŸrayÄ±p araÃ§larÄ±na yakÄ±t alan Ã§iftin ne maske ne eldiven taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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REKLAM FÄ°LMÄ° Ä°Ã‡Ä°N TÃœRKÄ°YE'YE GELMÄ°ÅžTÄ°
TÃ¼rkiye'ye gelip bir giyim firmasÄ±nÄ±n modelliÄŸini de yapan Sampaio, araca benzin doldururken sevgilisi Ripley de cep telefonuyla ilgilendi. Ã‡ift, daha sonra araÃ§larÄ±na binerek yola devam etti.
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20157'TEN BU YANA BÄ°RLÄ°KTELER
Onlar 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana hiÃ§ eksilmeyen bir aÅŸk yaÅŸÄ±yorlar. Birlikte olduklarÄ± her an etraflarÄ±na hem mutluluk hem de sevgi aÅŸÄ±lÄ±yorlar. Peki onlarÄ±n tek Ã¶zelliÄŸi bu mu?
Elbette deÄŸil! Portekizli model Sara Sampaio ile 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olduÄŸu milyarder yatÄ±rÄ±mcÄ± Oliver Ripley'in tek Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi bu deÄŸil.
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ÅžAÅžIRTAN BENZERLÄ°K
Sara Sampaio ile Oliver Ripley, gÃ¶rsel olarak da birbirlerine Ã§ok benziyorlar. YÃ¼z hatlarÄ± bir yana mavi- yeÅŸil gÃ¶zleri, etkileyici bakÄ±ÅŸlarÄ± ile sanki kelimenin tam anlamÄ±yla "birbirleri iÃ§in yaratÄ±lmÄ±ÅŸ" gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar.
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HENÃœZ EVLÄ°LÄ°K YOK
28 yaÅŸÄ±ndaki Sara Sampaio ile Oliver Ripley, henÃ¼z evliliÄŸi pek akÄ±llarÄ±ndan geÃ§irmeseler de uyumlu bir birliktelik yaÅŸÄ±yorlar.
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SEÃ‡KÄ°N BÄ°R OKULDA OKUDU
Victoria's Secret baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ firmanÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley, Ä°ngiltere doÄŸumlu. Lise eÄŸimini seÃ§kin bir okul olan Eton Collega'da yapan Ripley, sonra da Oxford Ãœniversitesi'ni bitirdi.
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Ä°Åž DÃœNYASINDA ETKÄ°N
Ocean Group International adÄ±nda bir ÅŸirketi olan Ripley, emlak, havacÄ±lÄ±k ve madencilik yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapÄ±yor.
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EVLENÄ°P BOÅžANDI
36 yaÅŸÄ±ndaki Ripley, ilk evliliÄŸini BrezilyalÄ± model Jeibe Chiminazzo ile yaptÄ±. Ama 2013'de baÅŸlayan evlilik 2015'te sona erdi.
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MUTLU BERABERLÄ°K
Sonra Sara Sampaio ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve Ã§ift birlikte olmaya baÅŸladÄ±.