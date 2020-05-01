20157'TEN BU YANA BÄ°RLÄ°KTELER Onlar 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana hiÃ§ eksilmeyen bir aÅŸk yaÅŸÄ±yorlar. Birlikte olduklarÄ± her an etraflarÄ±na hem mutluluk hem de sevgi aÅŸÄ±lÄ±yorlar. Peki onlarÄ±n tek Ã¶zelliÄŸi bu mu?



Elbette deÄŸil! Portekizli model Sara Sampaio ile 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olduÄŸu milyarder yatÄ±rÄ±mcÄ± Oliver Ripley'in tek Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi bu deÄŸil.



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