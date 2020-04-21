Benim cefakar annem!

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri kelimenin tam anlamıyla "anneleriyle ayrılmaz bir bütün."
BACKGRID USA
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1
Bazen ödül törenlerinde anneleriyle el ele gidiyorlar, bazen galalarda onlara anneleri eşlik ediyor. Kimi zaman sokaklarda keyifle sohbet edip yürüyüş yaparken görüntüleniyorlar. İşte anneleriyle çok iyi geçinen o ünlüler.
2
Katie Holmes annesiyle çok iyi geçinen ünlülerden biri. Annesi Kathleen zaman zaman gala gecelerinde ona eşlik ediyor.
3
Bradley Cooper ve annesi Gloria Campano. Cooper, Oscar törenlerine sık sık annesini de götürüyor.
4
Melanie Griffith'in annesi Tippi Hedren sinemanın bir dönemine damga vuran bir oyuncu.
5
Ben Affleck ve annesi Christine Anne Affleck.
6
Jessica Alba sık sık annesi Catherine Jensen ile Los Angeles sokaklarında görüntüleniyor.
7
Charlize Theron ve annesi Gerda büyük bir aile trajedisinden sonra birbirlerine tutundular. Gerda, kendilerini korumak için alkol sorunu olan kocasını öldürmüştü.
8
Rachel Bilson ve annesi Janice Stango.
9
Irina Shayk'ın annesi Olga Shaykhlislamova, kızının en büyük destekçisi.
10
Laura Dern'ün annesi Diane Ladd da ünlü bir oyuncu.