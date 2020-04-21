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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 16:52,

Benim cefakar annem!

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri kelimenin tam anlamıyla "anneleriyle ayrılmaz bir bütün."

BACKGRID USA

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Bazen ödül törenlerinde anneleriyle el ele gidiyorlar, bazen galalarda onlara anneleri eşlik ediyor. Kimi zaman sokaklarda keyifle sohbet edip yürüyüş yaparken görüntüleniyorlar. İşte anneleriyle çok iyi geçinen o ünlüler.

2

Katie Holmes annesiyle çok iyi geçinen ünlülerden biri. Annesi Kathleen zaman zaman gala gecelerinde ona eşlik ediyor.

3

Bradley Cooper ve annesi Gloria Campano. Cooper, Oscar törenlerine sık sık annesini de götürüyor.

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Melanie Griffith'in annesi Tippi Hedren sinemanın bir dönemine damga vuran bir oyuncu.

5

Ben Affleck ve annesi Christine Anne Affleck.

6

Jessica Alba sık sık annesi Catherine Jensen ile Los Angeles sokaklarında görüntüleniyor.

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Charlize Theron ve annesi Gerda büyük bir aile trajedisinden sonra birbirlerine tutundular. Gerda, kendilerini korumak için alkol sorunu olan kocasını öldürmüştü.

8

Rachel Bilson ve annesi Janice Stango.

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Irina Shayk'ın annesi Olga Shaykhlislamova, kızının en büyük destekçisi.

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Laura Dern'ün annesi Diane Ladd da ünlü bir oyuncu.

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Vanessa Hudgens'in annesi Gina Guangco.

12

Camila Cabello ve annesi Sinuhe Estrabao.

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