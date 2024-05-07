Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? 7 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazan (BBCS) neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı listesi!

'Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok', 7 Mayıs ATV yayın akışı ile sorgulanıyor. 2022 yılına ekran macerasına başlayan dizi, her Salı akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman’ı ele geçirmeyi başardı. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura’nın amacı Cezayir’den geçmişin intikamını almak. Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaştı. Fransa’daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada’yı kullanarak Cezayir’den yardım istedi. Elif, Arzu’nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde buldu. Cezayir, Gedikali’nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçti. Tura ise Vedat’ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır. Atakan, Cezayir ve Tura’yı bir araya getirdi. Bu hafta Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle de yayın akışında bazı değişiklikler oldu. Peki 7 Mayıs Salı Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, yeni bölümü ne zaman? İşte yayın akışı bilgisi...