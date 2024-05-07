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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? 7 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazan (BBCS) neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı listesi!

Güncelleme Tarihi:

#Ben Bu Cihana Sığmazam#Ben Bu Cihana Sığmazam Bu Akşam Neden Yok#7 Mayıs ATV Yayın Akışı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 11:17

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam (BBCS), her salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlgiyle takip edilen dizinin 66.bölüm yayın tarihi 7 Mayıs ATV yayın akışı ile merak konusu oldu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Burak Çelik, İsmail Demirci ve Ozan Akbaba’nın olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 7 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, 66. bölüm ne zaman? İşte 7 Mayıs 2024 Salı Atv yayın akışı!

1/4Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu 7 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazan (BBCS) neden yok, yeni bölüm ne zaman ATV yayın akışı listesi

'Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok', 7 Mayıs ATV yayın akışı ile sorgulanıyor. 2022 yılına ekran macerasına başlayan dizi, her Salı akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman’ı ele geçirmeyi başardı. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura’nın amacı Cezayir’den geçmişin intikamını almak. Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaştı. Fransa’daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada’yı kullanarak Cezayir’den yardım istedi. Elif, Arzu’nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde buldu. Cezayir, Gedikali’nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçti. Tura ise Vedat’ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır. Atakan, Cezayir ve Tura’yı bir araya getirdi. Bu hafta Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle de yayın akışında bazı değişiklikler oldu. Peki 7 Mayıs Salı Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, yeni bölümü ne zaman? İşte yayın akışı bilgisi...

2/47 MAYIS BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU

7 MAYIS BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri bu hafta oynanacak. Bu sebeple yayın akışında bazı değişiklikler oldu ve Ben Bu Cihana Sığmazam 7 Mayıs Salı akşamı yayınlanmayacak. Saat 19.45’te Maça Doğru programı başlayacak ve saat 20.30’da Beşiktaş-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası maçı yayınlanacak.

BAKMADAN GEÇME!

3/4BEN BU CİHANA SIĞMAZAM-BBCS YENİ BÖLÜMÜ (66. BÖLÜM) NE ZAMAN

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM-BBCS YENİ BÖLÜMÜ (66. BÖLÜM) NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.

4/4ATV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2024

ATV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2024

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Maça Doğru
20:30 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
22:45 Ben Bu Cihana Sığmazam/65.Bölüm
02:00 Maraşlı
04:30 Safir

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