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Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 13:44, /

Ben biraz 'tepeden' bakarım

Gösteri dünyasının bazı ünlü kadınları diğer meslektaşlarına deyim yerindeyse "tepeden" bakıyor. Yani onlardan daha uzun boylu.

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1HEPSİ UZUN BOYLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

HEPSİ UZUN BOYLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bir hatırlayalım gösteri dünyasının 1.75 cm'den daha uzun boylu kadın ünlüleri kimler.

2Brooke Shields

Brooke Shields

Henüz çocuk yaşta sinemaya adım adam ve kariyerinin erken döneminde büyük başarılar elde eden Shields, 1.80 cm boyunda.

3Elle MacPherson

Elle MacPherson

MacPherson uzun boyun büyük avantaj olduğu moda sektöründe 'bayan vücut' olarak tanındı. Onun boyu 1. 83 cm.

4Geena Davis

Geena Davis

Davis de uzun boylu ünlülerden. O da 1.83 cm boyunda. Thelma ve Louise filmindeki rol arkadaşı 1,70 cm'lik Susan Sarandon ile böyle ilginç bir görüntü sergilemişti.

5Gwendoline Christie

Gwendoline Christie

Taht Oyunları dizisinin yıldızı Gwendoline Christie'nin boyu birçok meslektaşından daha uzun. Christie'nin boyu 1.91 cm.

6Ireland Baldwin

Ireland Baldwin

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland'ın boyu 1.88 santim. Aslında her ikisi de kısa boylu sayılmayacak kuzenlerinin arasında bile dikkat çeken bir boya sahip.

7Khloe Kardashian

Khloe Kardashian

Kim ve Kourtney Kardashian'ın küçük kız kardeşleri Khloe 1.55'lik ablalarına "tepeden bakıyor." Khloe Kardashian 1.80 cm boyunda.

8Nicole Kidman

Nicole Kidman

Nicole Kidman, 1.80 cm boyunda. Eşi Keith Urban onun yanında kısa kalıyor. Kidman, Tom Cruise ile evliyken de aralarındaki boy farkı yüzünden yan yanayken yüksek topuklu ayakkabı giymiyordu.

9Liv Tyler

Liv Tyler

Güzel oyuncu Tyler, 1.77 cm boyunda.

10Maria Sharapova

Maria Sharapova

Güzel tenisçi Sharapova'nın boyu 1.88 cm.

11Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen de uzun boylu ünlülerden onun boyu 1.83 cm.

12Taylor Swifti

Taylor Swift'i

Genç şarkıcı Swift'in boyu 1.77 cm.

13Uma Thurman

Uma Thurman

Uma Thurman da uzun boylu ünlülerden. Thurman'ın boyu 1.80 cm.

14Ivanka Trump

Ivanka Trump

Aslında gösteri dünyasına mensup olmasa da en az o dünyanın ünlüleri kadar mercek altında Ivanka Trump. Bir dönem mankenlik yapan Trump'ın boyu 1.80 cm.

15Charlize Theron

Charlize Theron

Güzel oyuncu Theron'un boyu, 1.77 cm.

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