Beklenen gün geldi: Atiye 2. Sezonu yayınlandı mı? Atiye 2.sezon saat kaçta yayınlanacak?
Online platform Netflix üzerinden yayınlanan Atiye dizisinin 2. Sezonu için 10 Eylül 2020 tarihi işaret edilmişti. Peki, Atiye 2. Sezonu yayınlandı mı? Atiye 2.sezon saat kaçta yayınlanacak?
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Netflix'in merakla beklenen ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin 2. sezonuna dair detaylar geçtiğimiz günlerde geldi. Netflix, tanıtım videosunun açıklamasında ise, “Bildiğin her şeyin ötesinde başka gerçekler var. #Atiye, ikinci sezonuyla 10 Eylül’de sadece Netflix’te.” ifadelerini kullandı.
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Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerde yer aldığı Atiye'nin 2. sezon tarihi 10 Eylül 2020 olarak duyurulmuştu. Tarihin en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe’yi konu alan Atiye'nin 2. sezonu saat 10.00'da başlayacak.
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ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?
İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.