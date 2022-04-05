Bedia Ener kimdir? Yaprak Dökümü'nde Sedef'in annesi Neyyir'i canlandırmıştı

Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.