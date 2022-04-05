Bedia Ener kimdir? Yaprak Dökümü'nde Sedef'in annesi Neyyir'i canlandırmıştı

Bedia Ener, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.
Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.
Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.