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Bedia Ener kimdir? Yaprak Dökümü'nde Sedef'in annesi Neyyir'i canlandırmıştı

#Bedia Ener#Yaprak Dökümü#Neyyir

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat veren Seda Demir 2. Sayfa programında dizideki annesini canlandıran Bedia Ener hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Demir'in açıklamaları ardından gözler Bedia Ener'e çevrildi. Ener, Yaprak Dökümü'nde Sedef'in annesi Neyyir'i canlandırmıştı. Peki, Bedia Ener kimdir?

1/3Bedia Ener kimdir Yaprak Dökümünde Sedefin annesi Neyyiri canlandırmıştı

Bedia Ener, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.

2/3Bedia Ener kimdir Yaprak Dökümünde Sedefin annesi Neyyiri canlandırmıştı

Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.

3/3Bedia Ener kimdir Yaprak Dökümünde Sedefin annesi Neyyiri canlandırmıştı

Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

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#Bedia Ener#Yaprak Dökümü#Neyyir