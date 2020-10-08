Bebekler ne zaman oturur? Bebekler ne zaman oturtmaya başlanır?

BEBEĞİN BELİ EĞRİLMEZ Gelişim bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri olarak, doğumdan itibaren her ay takip ettiğimiz bebeklerin, kabul edilen fiziksel ve nörolojik gelişim skalasına göre değerlendirme yaparız. Oturma, ayakta durma, emekleme ve yürüme gibi aktiviteler bebeğin büyük motor gelişimi içerisinde değerlendirilmektedir. Bebeğin vücudunun üst kısmının gelişebilmesi için belirli bir ayın geçmesi gerekmektedir. Bebekler ancak 4. ayda kucakta destekli oturmaya başlayabilir. 4. aya kadar bebeği zorlayıcı herhangi bir hareket yapılması önerilmemektedir. Çünkü bebeğin kafasını ve sırtını düz tutabilmesi en erken 4 aylıkken mümkün olur. 5. ayda oturma yastıklarıyla destekli oturmaya, 6. ve 7. aylarda ise 10-20 dakika gibi bir süre desteksiz olarak oturmaya başlayabilirler. 8. aydan itibaren de tamamen desteksiz oturabilirler.