Bebekler ne zaman oturur? Bebekler ne zaman oturtmaya başlanır?
Bebekler gelişim dönemlerindeki evrelerine göre dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de oturacağı zaman dilimidir. Bebeklerin oturtulması gereken süreç, tamamen gelişim durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Aksi taktirde bebekler belirtilen tarihten önce oturtulmaya başlanırsa, kalıcı omurga hastalıkları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Peki, bebekler ne zaman oturur? İşte, bebeklerin oturtulmaya başlanacağı tarih hakkında uzmanlardan alınan detaylı bilgiler
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1
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Bebekler hayatları boyunca kullanacakları en önemli becerilerinin temellerini ilk bir yıl içinde atarlar. Bu bir yıl içinde ebeveynlerin en çok aklına takılan sorulardan biri de “Bebeğimi ne zaman oturtmaya başlamalıyım?” Pek çok anne, aile büyüklerinin de yönlendirmesiyle, omurgası eğri kalır gibi bir inançla bebeğin en erken altıncı aydan sonra oturtulması gerektiğini düşünüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şemsettin Ayçiçek, toplumdaki bu genel kanıya rağmen, bebeklerin dördüncü aydan itibaren destekle oturmaya hazır hale gelebildiğini belirtti. Uzm. Dr. Şemsettin Ayçiçek, çok yaygın doğru bilinen yanlışlardan biri olan “Bebek oturtulmaz yoksa beli eğrilir” inanışının bebekte yol açabileceği sorunlar ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdi.
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BEBEĞİN BELİ EĞRİLMEZ
Gelişim bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri olarak, doğumdan itibaren her ay takip ettiğimiz bebeklerin, kabul edilen fiziksel ve nörolojik gelişim skalasına göre değerlendirme yaparız. Oturma, ayakta durma, emekleme ve yürüme gibi aktiviteler bebeğin büyük motor gelişimi içerisinde değerlendirilmektedir. Bebeğin vücudunun üst kısmının gelişebilmesi için belirli bir ayın geçmesi gerekmektedir. Bebekler ancak 4. ayda kucakta destekli oturmaya başlayabilir. 4. aya kadar bebeği zorlayıcı herhangi bir hareket yapılması önerilmemektedir. Çünkü bebeğin kafasını ve sırtını düz tutabilmesi en erken 4 aylıkken mümkün olur. 5. ayda oturma yastıklarıyla destekli oturmaya, 6. ve 7. aylarda ise 10-20 dakika gibi bir süre desteksiz olarak oturmaya başlayabilirler. 8. aydan itibaren de tamamen desteksiz oturabilirler.
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OTURAMAZSA HEMEN PANİK YAPMAYIN!
Belli aylarda gelişim zamanlarından birinin gerçekleşmemesi durumunda panik yapılmamalıdır. Nitekim tam desteksiz oturma 9. aydan sonraya sarkabilir. Erken doğan, fazla kilolu bebekler veya kromozom eksikliği ile yapısal olarak farklı doğmuş olan bebeklerde bu dönemin kaymaları olabilir. Bu konudaki en doğru rehberliği size hekiminiz yapacaktır. Bu nedenle bebeklerinizin motor gelişiminin takibi için doğumdan itibaren her ay düzenli olarak mutlaka hekim kontrolünün yapılması önerilmektedir. Gelişim zamanlarının sürekli olarak kayması 9. aydan sonra desteksiz oturamaması durumunda çocuk hastalıkları hekiminizin yönlendirmesiyle çocuk nörologu tarafından değerlendirilmesi gerekir.