Bebek denizle tanıştı

Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. 52 yaşındaki Cassel ve 22 yaşındaki Kunakey aralarındaki 30 yıl farka rağmen mutlu olduklarını belirtiyorlar. Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı. 1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya geldi. Babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.