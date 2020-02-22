Bebek denizle tanıştı

Ünlü çift, tam bir aydır minik bebekleriyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM
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2018 yılında evlenen ünlü çift, aralarındaki 30 yıllık yaş farkının mutluluklarına engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çift,minik kızlarıyla birlikte plajda mutluluk tablosu çizdi.
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2018 yılında evlenen Fransız oyuncu Vinvent Cassel ile model ve oyuncu Tina Kunakey, ocak ayından bu yana Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde tatilin keyfini çıkarıyor. 52 yaşındaki Cassel ile 22 yaşındaki Kunakey, dün de geçen yıl dünyaya gelen kızları Amazonie ile birlikte plajda vakit geçirdi.
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Bir dönem "dünyanın en güzel kadını" olarak nitelendirilen İtalyan oyuncu Monica Bellucci ile evliliğinden iki tane kızı daha bulunan Vincent Cassel, eşi Tina yüzerken kızını kucağına alıp denize gitti. Minik kızının başına güneş geçmemesi için şapkasını da eksik etmeyen Cassel, kızını önce yavaş yavaş denize alıştırdı. Sonra da kendi kontrolü altında dalgalarla oynamasına izin verdi.
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Minik Amazonie'nin denizden keyif aldığı dikkat çekti. Bir süre kızının dalgalarla oynamasını seyreden Cassel, daha sonra onu havluya sarıp annesine verdi. Tina Kunakey ve Vincent Cassel daha sonra kızlarını da yanlarına alarak güneşlenmek için kumlara uzandı. Anne ve babası güneşlenirken Amazonie'nin de dikkatle etrafını incelemesi dikkatlerden kaçmadı.
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Tina Kunakey ise eşi kızıyla ilgilenirken bir süre yüzdü. Sonra da kumsalda durup uzun süre etrafı seyretti. Bu sırada ona bir arkadaşı eşlik etti.
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Vincent Cassel ile Tina Kunakey, 2020'nin ilk ayından bu yana Rio de Janeiro'da bulunuyor. Çift, bazen plajda yüzüp güneşlenirken bazen de kentin sokaklarında gezintiye çıktıklarında objektiflere takılıyor. Kunakey ve Cassel, aralarındaki uyumla, 30 yaş farkın mutluluğa engel olmadığını gözler önüne seriyor.
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Vincent Cassel, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen İtalyan yıldız Monica Bellucci ile 1999 yılında evlendi. Çiftin Deva ve Leonie adında iki kız çocukları oldu. Fakat ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında bitirdi.
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Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. 52 yaşındaki Cassel ve 22 yaşındaki Kunakey aralarındaki 30 yıl farka rağmen mutlu olduklarını belirtiyorlar. Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı. 1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya geldi. Babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.
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Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in 14 yıl süren evliliklerinden iki tane kız çocukları oldu. Çiftin evliliğini şu anda 15 yaşında olan Deva ile 9 yaşındaki Leonie de kurtaramadı. Ünlü çift boşandı. Bellucci ile Cassel'in büyük kızı Deva anne ve baba mesleğinden fazla uzak bir alan seçmedi kariyer olarak. Henüz öğrenimini sürdüren Deva Cassel, bir süredir modellik yapıyor. Genç kız ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak kamera karşısına geçiyor.