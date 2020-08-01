Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, otobüsler, vapurlar, metro çalışma bilgileri

İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.



Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak. 31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak. Bayramın 2,3,4’üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00’de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.



