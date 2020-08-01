Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, otobüsler, vapurlar, metro çalışma bilgileri
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde dışarı çıkmak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde yürürlüğe konulan bayramda otobüsler, metrolar, vapurlar gibi ulaşım araçlarının ücretsiz kullanımı bilgileri, geçtiğimiz günlerde belediyeler aracılığıyla da duyurulmuştu. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, Bayramda İETT, otobüsler, vapurlar ve metro ücretsiz mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bayramda otobüsler, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi sorusu ile toplu taşıma araçlarını kullanacak olan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu konuyu teyit etmek istiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre bayram boyunca ücretsiz olacak olan toplu taşıma araçları, İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ve İETT otobüslerini de kapsayacak. İşte, bayramda metro, metrobüs, otobüs ve marmaray ücretsiz olacak mı sorusu hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.
Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak. 31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak. Bayramın 2,3,4’üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00’de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.
3
Abone Ol
İstanbul'da vapur işletmeciliğinden sorumlu olan Şehir Hatları A.Ş'nin yayımladığı bilgiler şu şekilde;
Değerli yolcularımız, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet vereceğiz. Bayramda, resmi tatil günlerinde uyguladığımız tarifemiz geçerli olacaktır.
4
Abone Ol
Diğer taraftan Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, Marmaray da dahil olmak üzere belediyelere ait tüm ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.