Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi bekleniyor

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılıyor. 2018 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyesinde geçtiğimiz yıl emeklilere 1100 TL verildi. 2022 ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmadığını ancak beklentilerin mevcut olduğunu söyleyen Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı:
Bayram yaklaştı, bayram ikramiyeleri de tekrar konuşulmaya başlandı. Bir süredir bu uygulama devam ediyor. Bu nedenle yine bayram öncesi bayram ikramiyeleri hesaplara yatmış olacak. Peki bir artış olacak mı? Henüz resmi bir açıklama yok ancak beklenti var. Bir tarafta enflasyonda artış var, bir tarafta asgari ücrete son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı. Bir tarafta da memurlar ile yapılan zam pazarlığından çıkan sonuç var. İşte tüm bunlar olunca 'Emekliye bayram ikramiyelerinde de bir artış olur mu?' sorusu gündeme geldi.
Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." dedi.
Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer’İn yazısındaki ilgili kısım:
2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı’na 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak 1.000’er lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam 1.100’e çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4.253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1.100 liralık mevcut ikramiyeye yüzde 80-85 aralığında zam yapılarak 2.000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda, “Siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun üçte ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesi ile yüzleri tebessüm ettirmeli” diyor.
Yılbaşında memur emeklisinin maaşında ek zam ile birlikte yüzde 30.5 oranında artış olurken, ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve Bağ-Kur emekli aylığında yüzde 25.47 oranında artış gerçekleşti. Ek zamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin, bayram ikramiyelerinin en az 2.500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini isteğini de iletelim.