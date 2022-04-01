Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi bekleniyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, ARTIŞ OLACAK MI?

Bayram yaklaştı, bayram ikramiyeleri de tekrar konuşulmaya başlandı. Bir süredir bu uygulama devam ediyor. Bu nedenle yine bayram öncesi bayram ikramiyeleri hesaplara yatmış olacak. Peki bir artış olacak mı? Henüz resmi bir açıklama yok ancak beklenti var. Bir tarafta enflasyonda artış var, bir tarafta asgari ücrete son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı. Bir tarafta da memurlar ile yapılan zam pazarlığından çıkan sonuç var. İşte tüm bunlar olunca 'Emekliye bayram ikramiyelerinde de bir artış olur mu?' sorusu gündeme geldi.