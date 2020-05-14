Başvuru yapacaklar dikkat! En çok bunu soruyorlar: Sakın yanlış hesap yapmayın

Sosyal güvenlik primleri yatacak mı? Kısa çalışma ödeneğinden en çok merak edilen ve yine yanlış bilinen konu da ödenek süresince sosyal güvenlik primlerinin yatıp yatmadığı. Bundan dolayı da okuyucular, ‘emeklilik süremiz gecikiyor mu?’ diye endişe ediyor.