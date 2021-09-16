Barbaroslar’ın Kılıçoğlu’su İsmail Filiz kimdir? İsmail Filiz, Ezel’de Ömer’i de canlandırmıştı

İSMAİL FİLİZ KİMDİR? 1980 Çankırı doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini ve lisenin bir kısmını Çankırı'da tamamlayan Filiz, Samanyolu Koleji ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde ortaöğretimin tamamladıktan sonra Ankara Başkent Üniversitesi'nde eğitim görmüştür.



İsmail Filiz, Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Ezel karakterinin gençliğini, Ömer’i canlandırmıştır. 2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı "Anadolu Kartalları" filminde Üsteğmen Tunç’a hayat verdi. Ünlü isim bu fimde Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinçci, Hande Subaşı, Alpay Kemal Atalan, Alper Saldıran ile birlikte rol aldı.



Ünlü isim Paşa Gönlüm ve Ezra dizilerinde de rol aldı.