Barbaroslar’ın Kılıçoğlu’su İsmail Filiz kimdir? İsmail Filiz, Ezel’de Ömer’i de canlandırmıştı
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi karakterlerinden Kılıçoğlu merak edilen isimlerden biri oldu. Barbaroslar’da Kılıçoğlu’na İsmail Filiz hayat veriyor. Ezel dizisi ile hafızalara kazanan ünlü isim ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, İsmail Filiz kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı diziler ve hakkında merak edilenler
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Kılıçoğlu karakteri, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin merak edilen isimlerinden biri oldu. İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan dizide İsmail Filiz Kılıçoğlu’na hayat veriyor. 1980 doğumlu olan İsmail Filiz'in rol aldığı yapımlar arasında Ezel de bulunuyor. Ünlü isim Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Ezel karakterinin gençliğini, Ömer’i canlandırmıştı.
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İSMAİL FİLİZ KİMDİR?
1980 Çankırı doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini ve lisenin bir kısmını Çankırı'da tamamlayan Filiz, Samanyolu Koleji ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde ortaöğretimin tamamladıktan sonra Ankara Başkent Üniversitesi'nde eğitim görmüştür.
İsmail Filiz, Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Ezel karakterinin gençliğini, Ömer’i canlandırmıştır. 2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı "Anadolu Kartalları" filminde Üsteğmen Tunç’a hayat verdi. Ünlü isim bu fimde Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinçci, Hande Subaşı, Alpay Kemal Atalan, Alper Saldıran ile birlikte rol aldı.
Ünlü isim Paşa Gönlüm ve Ezra dizilerinde de rol aldı.
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İSMİL FİLİZ’İN OYNADIĞI DİZİLER
2015 - Milat2014 - Ezra2014 - Paşa Gönlüm2011 - Anadolu Kartalları2009 - Ezel (TV Dizisi)