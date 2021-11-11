Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Despina öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İzleyicilere ayrılık şoku

BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI DİZİSİNDE DESPİNA ÖLDÜ MÜ? Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ikinci fragmanda Despina, Isabel’in üzerine saldırıyor. İkili boğuşurken Despina merdivenlerden aşağı düşüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gülcan Arslan Barbaroslar Akdeniz’i Kılıcı dizisine veda edecek. Ünlü ismin hangi bölümde diziden ayrılacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.