Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Despina öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İzleyicilere ayrılık şoku

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm fragmanı izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Her hafta Perşembe akşamları ekrana gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Despina karakterine Gülcan Arslan hayat veriyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Despina öldü mü? Gülcan Arslan diziden ayrılıyor mu?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Despina’nın ölüp ölmediği merak ediliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen dizide Oruç’un eşi Despina’yı canlandıran Gülcan Arslan’ın yeni bölüm tanıtımında merdivenlerden yuvarlandığı görüldü. Despina, Isabel’in üzerine saldırıyor ve İkili boğuşurken merdivenlerden aşağı düşüyor.
Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ikinci fragmanda Despina, Isabel’in üzerine saldırıyor. İkili boğuşurken Despina merdivenlerden aşağı düşüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gülcan Arslan Barbaroslar Akdeniz’i Kılıcı dizisine veda edecek. Ünlü ismin hangi bölümde diziden ayrılacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.
3
GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?
İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı. Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı.
İlk baş rolünü ”Her Şeye Rağmen” dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan ” Bir Çocuk Sevdim” adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.
2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır.
2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.
12 Ocak 2017'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyurek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı. Ünlü isim en son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynadı.