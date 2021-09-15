Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları kimdir, konusu ne? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncuları ve karakterleri

BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI DİZİSİ KONUSU Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.



İshak, Hızır’ın baba ocağı Midilli’de olmasından çok memnundur ancak Hızır’ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal “sır” vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!



Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye’ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita’nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita’nın İskenderiye sorumlusu Sylvio’nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.



Baba Oruç’un karısı Despina’yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.



Hızır sır yolunda emaneti alarak başarılı olabilecek mi?



Oruç kurulan kumpastan kardeşi İlyas ile birlikte kurtulabilecek mi?