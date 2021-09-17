Barbaros ne demek? Barbaroslar kimdir? İşte Barbaroslar hakkında bilgiler
Sipahi Yakup Ağa'nın 4 oğlunun Barbaros kardeşlere dönüşme hikayesini anlatan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 16 Eylül Perşembe günü ekran macerasına başladı. Diziyle birlikte Barbaroslar'ın tarihteki yeri yeniden gündeme geldi. Peki, Barbaros ne demek? Barbaroslar kimdir? İşte Barbaroslar hakkında bilgiler
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle birlikte Barbaros kardeşler bir kez daha gündeme geldi. Dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.
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Barboros kardeşler, Midilli'de balıkçılıkla geçinen yoksul bir ailenin dört çocuğuydu. Dört kardeşten ikisi denizcilik yaşamlarında o kadar başarılı oldular ki, Akdeniz'de tüm zamanların en güçlü örgütünü kurdular.
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BARBAROS NE DEMEK?
Ünlü Türk denizcisine, Avrupalılar tarafından verilen Barbaros ismi “Kızıl Sakal” anlamına gelen bir addır. "Barbaros" lakabı, İtalyanca "kızıl sakal" anlamındaki "barba rossa"dan gelir. Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden "Barbarossa" adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı.