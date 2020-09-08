Baraj yeni bölümü ne zaman, bugün var mı?

Pandemi nedeniyle ara veren Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluşmuştu. Ekran macerasında üç bölümü geride bırakan Baraj 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Baraj yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Salı günü dizisi Baraj yeni bölümü bugün var mı?
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Fox TV'nin geçen sezon yeni başlayan dizilerinden Baraj'ın yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Corona nedeniyle çekimleri durdurulan Baraj dizisi 4. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün yer aldığı Baraj 4. Bölümü 8 Eylül Salı akşamı yayınlanacak.
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BARAJ 4. BÖLÜM ÖZETİ
Nazım bildiği Tarık’tan beklediği ilgiyi göremeyen Nehir, Zerrin’in hastalığını da öğrenince İstanbul’a dönmek ister. Tarık’ın tehdidinden sonra Nehir’i ondan olabildiğince uzak tutmak isteyen Nazım ise bu isteği üzgün bir şekilde kabul eder. Ama Tarık’ın barajda geçirdiği bir kaza sakatlanmasına sebep olunca Nehir onu yalnız bırakmak istemez.
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Nehir’in Tarık’a her geçen gün yakınlaşmasına tanık olmak zorunda kalan Nazım, Tarık’tan nasıl kurtulabileceğini bulmaya çalışır. Fakat bütün bu karmaşa içinde barajdaki bir kişi Nazım-Tarık yalanını öğrenir. Artık Nazım bu yalanı Nehir’den daha ne kadar saklayabilecektir?