Baraj yeni bölümü ne zaman, bugün var mı?

Nehir’in Tarık’a her geçen gün yakınlaşmasına tanık olmak zorunda kalan Nazım, Tarık’tan nasıl kurtulabileceğini bulmaya çalışır. Fakat bütün bu karmaşa içinde barajdaki bir kişi Nazım-Tarık yalanını öğrenir. Artık Nazım bu yalanı Nehir’den daha ne kadar saklayabilecektir?