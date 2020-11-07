Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a 'Düş yakamdan taklitçi Kezban'

Jenner'ın kendisini taklit ettiğini ileri süren Banu Alkan, 22 yaşındaki yıldıza taklitçi Kezban diye seslendi.Alkan, bir süredir birçoğu hayranları tarafından hazırlanan ve Jenner ile kendisi arasında benzerlikler bulan videoları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran 62 yaşındaki Banu Alkan ile Jenner'ın giysilerindeki benzerliğin gözden kaçmadığı bu fotoğraflar çok konuşuldu. Alkan bir paylaşımında Jenner'a kıyafet kumaşlarıma kadar seçtiği renklere kadar kopyacı Kezban diye yazdı.Bir başkasında da Saçımın uzunluğuna kadar taklit etmişsin. Düş yakamdan taklitçi Kezban diye seslendi.Alkan Jenner'ın yeşil lensler takıp leopar desen giyerek de kendisini taklit ettiğini ileri sürdü.