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Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 10:34 | 

Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a 'Düş yakamdan taklitçi Kezban'

Türk sinemasının Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, Amerikalı TV yıldızı ve iş kadını Kylie Jenner'a ateş püskürdü.

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Jenner'ın kendisini taklit ettiğini ileri süren Banu Alkan, 22 yaşındaki yıldıza "taklitçi Kezban" diye seslendi.

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Alkan, bir süredir birçoğu hayranları tarafından hazırlanan ve Jenner ile kendisi arasında benzerlikler bulan videoları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran 62 yaşındaki Banu Alkan ile Jenner'ın giysilerindeki benzerliğin gözden kaçmadığı bu fotoğraflar çok konuşuldu.

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Alkan bir paylaşımında Jenner'a "kıyafet kumaşlarıma kadar seçtiği renklere kadar kopyacı Kezban" diye yazdı.

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Bir başkasında da "Saçımın uzunluğuna kadar taklit etmişsin. Düş yakamdan taklitçi Kezban" diye seslendi.

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Alkan Jenner'ın yeşil lensler takıp leopar desen giyerek de kendisini taklit ettiğini ileri sürdü.

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