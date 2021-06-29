Baht Oyunu 3. Bölüm fragmanı yayında! Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?
Ekranların yeni yaz dizisi Baht Oyunu, ilk bölümünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başardı. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde ise nelerin yaşanacağı merak konusu. İşte, başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in yer aldığı Baht Oyunu 3. Bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…
Ekranların yeni yaz dizisi Baht Oyunu, ilk bölümünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başardı. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde ise nelerin yaşanacağı merak konusu. İşte, başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in yer aldığı Baht Oyunu 3. Bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…
Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı sevilen dizisi Baht Oyunu’nun 29 Haziran Salı (bu akşam) yayınlanacak olan yeni bölümünden bir ön izleme videosu yayınlandı. Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel’in başrollerini üstlendiği Baht Oyunu’nda İdris Nebi Taşkan, Tuğçe Dikman, Altan Erkekli, Hande Subaşı, Belma Doğrusöz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte, ilginç ve neşeli aşk hikayelerinin anlatıldığı Baht Oyunu’nun 3. Bölüm fragmanı…
ADA, BORA’NIN HİÇ GÖRMEDİĞİ BİR YÜZÜYLE TANIŞIYOR....
Ön izlemede yer alan sahnede, Bora önce Ada’yı kokoreç yemeye götürerek şaşırtıyor. Kokoreççinin tezgahı Bora’ya emanet edip ekmek almaya gitmesinin ardından Bora’nın gelen müşterilere kokoreç hazırlaması ve bu konudaki ustalığı Ada’yı şaşkınlığa uğratıyor.
Baht Oyunu’nun üçüncü bölümünde Bora’nın kibirli görüntüsünün altındaki gerçek karakterini görmeye başlayan Ada’nın patronuna dair fikirleri değişmeye başlayacak…
Salı akşamlarının keyifle izlenen dizisi ‘Baht Oyunu’, üçüncü bölümünde de sürprizleri ile izleyiciyi hayli şaşırtacak.
‘Baht Oyunu’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…
BAHT OYUNU KONUSU
Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar’ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada’yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.
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