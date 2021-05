Bahar Öztan: Kadir İnanır’a âşıktım

Oyuncu, oğlu Yiğit ile Bodrum’da yaşıyor 2015 yılında yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen Öztan, o dönemi şöyle anlatıyor: “Hastalığımla ilgili mücadelelerim başladı. Tam iyileşiyorum, bazı projeleri konuşmaya başlıyorum. Tekrar nüksediyor. İkinciye de aynısı oldu... Üçüncü sefer nüksettiğinde ve iyileştiğimde kimse ile iş görüşmesi yapmadım. Koruyucu amaçlı hâlâ tedavi görüyorum. Hastalık, 3 kere nüksetti. 3’ünde de tekrar başa döndüm. Allah kimsenin başına vermesin, zor işler. Çok meşakkatli, çok sabretmeniz gerekiyor, Önemli olan sonuç. Şimdi iyiyim. Her şeye daha farklı bakıyorum.”58 yaşındaki Bahar Öztan, şimdilerde oğlu Yiğit’le Bodrum’da yaşıyor. Hâlâ gençlik dönemindeki kadar güzel... Öztan, “Çok güzel yaş almışsınız, siz aynaya baktığınızda nasıl bir kadın görüyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “Kendimi sevmeyi öğrendim artık. Güçlü, güzel ve kendimi artık beğeniyorum. Her şey kendi elimizde. Onca şeyin içerisinde her şeyi pozitif düşünerek yendim, dualara çok inanırım. Hastayken, dünyanın her yerinden enerjiler, dualar gönderdiler bana. Onları keyifle aldım. Onların hepsini hissettim. Genelde pozitif düşünüp olumlu bakmaya çalışırım. Güzel bakmak gerekiyor, herkese ve her şeye.” Oyunculuğa ara vermediğini ve bir gün yeniden setlere döneceğinin altını çiziyor. Hatıralarındaki Yeşilçam hakkında ise şunları söylüyor: “Hayatımın en güzel dönemiydi. O yıllar bizi, bu zamanlara taşıdı. Bu kadar sevilmemizin nedeni de o filmler. O filmleri o kadar içten ve doğal çektik ki... Bizim için para ikinci plandaydı. Birinci planda iş aşkı vardı. Bu iş öyle bir iş ki seveceksin. Sevmezsen yapamazsın. Sinema aşktır, ona âşıksan o zaman çok başarılı olursun. O zaman İstanbul bile çok güzeldi.”