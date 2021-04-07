Bahar alerjisi nasıl geçer? Polen alerjisine ne iyi gelir? İşte bahar alerjisine iyi gelen yöntemler

Prof. Dr. Muşabak, alerjide tedaviden çok korunma yollarının önemli olduğunu vurgulayarak, alerjisi olanlara şu önerilerde bulundu:



"Polen alerjilerinde, özellikle polen mevsimi geldiğinde çok fazla dışarıya çıkılmamalı. Çimenlik ya da ağaçlık yerlere gidilmemeli, piknik yapılmamalı. Ev, akşam, atmosferde polen yoğunluğunun azaldığı saatlerde havalandırılmalı. Çok gerekliyse, maske ve gözlük kullanılmalı. Korunmak tedavinin en önemli parçasıdır."



Alerji tedavisinde kullanılan ilaçların bu belirtileri ortadan kaldırarak kişinin yaşam kalitesini yükselttiğine değinen Muşabak, hastanın klinik belirtilerinin şiddetine ve sıklığına göre kortizon içeren birtakım burun spreylerini de önerdiklerini anlattı.



Uzun süren burun akıntısı ve öksürüğün de alerji habercisi olduğu uyarısında bulunan Muşabak, şunları kaydetti:



"Bazı hastalar sık hastalandıklarını, antibiyotik kullanmalarına rağmen iyileşemediklerini söylüyor. Bu durumda iki şeyin akla gelmesi gerekiyor, bağışıklık yetmezliğiyle ilgili bir problem ya da alerjik bir durum var. Bu şikayetler çok sık ortaya çıkıyorsa, alerjinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Alerji olmadığı durumlarda ise bağışıklık yetmezliğinin dikkate alınması gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları sağlıklı bireylerde en fazla 10 gün kadar etkisini sürdürür ve tedavi edildikten sonra düzelir ancak alerjilerde durum böyle değildir."



