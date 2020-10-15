Â ABD'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± seÃ§im telaÅŸÄ± sardÄ±. Ã–zellikle de yeniden aday olan ÅŸu anki baÅŸkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasÄ±ndaki mÃ¼cadele giderek kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor.
Mega News Agency
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce koronavirÃ¼se yakalanÄ±p tedavi gÃ¶ren Donald Trump'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Tiffany ise hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.
2
Abone Ol
Trump'Ä±n, oyuncu Marla Maples ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Tiffany Trump, Ã¶nceki gÃ¼n Malibu'da bir grup arkadaÅŸÄ±yla yeni yaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
3
Abone Ol
Â 24 yaÅŸÄ±ndaki Tiffany Trump, gÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bir yandan yÃ¼zmenin ve gÃ¼neÅŸlenmenin diÄŸer yandan da arkadaÅŸlarÄ±yla sohbet etmenin keyfini Ã§Ä±kararak geÃ§irdi.
4
Abone Ol
Tiffany Trump daha sonra arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte plajÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸe gitti. GenÃ§ kÄ±z oradan bir dondurma alÄ±p onun keyfini Ã§Ä±kardÄ±.
5
Abone Ol
Tiffany Trump gÃ¼nÃ¼n sonunda kaldÄ±ÄŸÄ± otele doÄŸru giderken koronavirÃ¼s Ã¶nlemi olarak maskesini takmayÄ± da ihmal etmedi.
6
Abone Ol
Donald Trump'Ä±n bir Ã¶nceki eÅŸi Ivana Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ivanka Trump, kardeÅŸinden Ã§ok daha Ã¶n planda olsa da babasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§ilerinden biri Tiffany Trump.
7
Abone Ol
Bir Ã¶nceki seÃ§imlerde bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸleriyle birlikte babasÄ±nÄ±n kampanyalarÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±. Fakat onun asÄ±l Ã¼nÃ¼ bir Instagram yÄ±ldÄ±zÄ± olmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.
8
Abone Ol
Tiffany Trump, babasÄ±nÄ±n, oyuncu Marla Maples ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya geldi.
9
Abone Ol
Tiffany Trump, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce sosyoloji ve kent bilimleri konusunda eÄŸitim aldÄ±.
10
Abone Ol
GenÃ§ kÄ±z, Ã¼niversiteyi bitirdikten sonra hem soyadÄ± sayesinde hem de Inskagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla bir anda dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.
11
Abone Ol
Tiffany Trump, ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã¼nlÃ¼ bir dergide stajyer olarak yer aldÄ±.
12
Abone Ol
Sonra bir pop yÄ±ldÄ±zÄ± olmaya uÄŸraÅŸtÄ± ve bir single Ã§Ä±kardÄ±. Fakat beklediÄŸi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yakalayamadÄ±.Â
13
Abone Ol
Tiffany Trump, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde 1.2 milyon takipÃ§isi sayesinde hayatÄ±nÄ± bir Instagram yÄ±ldÄ±zÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.