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Haber GiriÅŸ: 15 Ekim 2020 - 13:10 | 

BabasÄ± seçim telaÅŸÄ±nda, küçük kÄ±z eÄŸlencede

Â ABD'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± seÃ§im telaÅŸÄ± sardÄ±. Ã–zellikle de yeniden aday olan ÅŸu anki baÅŸkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasÄ±ndaki mÃ¼cadele giderek kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor.

Mega News Agency

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KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce koronavirÃ¼se yakalanÄ±p tedavi gÃ¶ren Donald Trump'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Tiffany ise hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

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Trump'Ä±n, oyuncu Marla Maples ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Tiffany Trump, Ã¶nceki gÃ¼n Malibu'da bir grup arkadaÅŸÄ±yla yeni yaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Â 24 yaÅŸÄ±ndaki Tiffany Trump, gÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bir yandan yÃ¼zmenin ve gÃ¼neÅŸlenmenin diÄŸer yandan da arkadaÅŸlarÄ±yla sohbet etmenin keyfini Ã§Ä±kararak geÃ§irdi.

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Tiffany Trump daha sonra arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte plajÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸe gitti. GenÃ§ kÄ±z oradan bir dondurma alÄ±p onun keyfini Ã§Ä±kardÄ±.

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Tiffany Trump gÃ¼nÃ¼n sonunda kaldÄ±ÄŸÄ± otele doÄŸru giderken koronavirÃ¼s Ã¶nlemi olarak maskesini takmayÄ± da ihmal etmedi.

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Donald Trump'Ä±n bir Ã¶nceki eÅŸi Ivana Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ivanka Trump, kardeÅŸinden Ã§ok daha Ã¶n planda olsa da babasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§ilerinden biri Tiffany Trump.

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Bir Ã¶nceki seÃ§imlerde bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸleriyle birlikte babasÄ±nÄ±n kampanyalarÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±. Fakat onun asÄ±l Ã¼nÃ¼ bir Instagram yÄ±ldÄ±zÄ± olmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.

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Tiffany Trump, babasÄ±nÄ±n, oyuncu Marla Maples ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya geldi.

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Tiffany Trump, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce sosyoloji ve kent bilimleri konusunda eÄŸitim aldÄ±.

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GenÃ§ kÄ±z, Ã¼niversiteyi bitirdikten sonra hem soyadÄ± sayesinde hem de Inskagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla bir anda dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

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Tiffany Trump, ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã¼nlÃ¼ bir dergide stajyer olarak yer aldÄ±.

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Sonra bir pop yÄ±ldÄ±zÄ± olmaya uÄŸraÅŸtÄ± ve bir single Ã§Ä±kardÄ±. Fakat beklediÄŸi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yakalayamadÄ±.Â

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Tiffany Trump, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde 1.2 milyon takipÃ§isi sayesinde hayatÄ±nÄ± bir Instagram yÄ±ldÄ±zÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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