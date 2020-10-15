Donald Trump'Ä±n bir Ã¶nceki eÅŸi Ivana Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ivanka Trump, kardeÅŸinden Ã§ok daha Ã¶n planda olsa da babasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§ilerinden biri Tiffany Trump.