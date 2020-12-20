Babalar bunları biliyor musunuz? İşte 7 hak

DUL AYLIĞI ONA DA ÖDENİR



Dul aylığı olarak tarif edinen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Oysa uygulamaya bakıldığında bunun için bir cinsiyet ayrımı yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabiliyor.