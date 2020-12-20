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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 09:25 | 

Babalar bunları biliyor musunuz? İşte 7 hak

Baba olanlar haklarının bir çoğunu bilmiyor. Devlet babalara özel bazı haklar tanıyor. Doğum izninden dul aylığına kadar birçok hak bulunuyor.

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Erkeklerin çalışma hayatındaki oranları yüzde 71 civarında. Yani her 100 çalışandan 71’i erkek. Yasalar kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için pozitif haklar sağlıyor.

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Posta Gazetesi'nin haberine göre, ancak son dönemde gündemde hep İş Kanunu’nun kadın çalışanlara tanıdığı haklar yer alsa da babaların da hakları olduğunu hatırlatmakta yarar var. İşte detaylar...

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BABALIK İZNİ

Eşi doğum yapan erkek SSK’lı işçinin 5 gün ücretli izin hakkı bulunuyor. İşçi babaya; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün ücretli izin verilir. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan doğum izni süresi babaya kullandırılır.

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MAZERET İZİNLERİ

Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün ücretli babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin veriliyor.

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ENGELLİ ÇOCUĞU İÇİN

İşçilerin en az yüzde 70 ve üzerinde engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

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YARIM GÜN ÇALIŞMA

Doğum yapan işçi ve memur annelere tanınan yarım gün çalışma hakkı babaya da sağlanıyor. Babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilir. Bu hak, annenin analık izni bittikten sonra başlıyor. Anne çalışmak zorunda ise baba, 45 saatlik haftalık çalışma süresinin yarısını (22.5 saat) izin olarak kullanabiliyor.

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SÜT PARASI ALIR

Anne sigortalı değilse, süt parası babaya ödeniyor. Kadın sigortalının veya eşi çalışmayan erkek sigortalının emzirme ödeneği alabilmesi için doğumdan önceki son bir yılda en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ödenecek tutar 178 lira ve tek seferlik.

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ÜCRETSİZ SAĞLIK

İşsiz kalan bir baba sigortalı eşi üzerinden devlet destekli sağlık yardımı alabilir. Eş, Bağkurlu olsa dahi devlet destekli sağlık hizmeti alınabilir.

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DUL AYLIĞI ONA DA ÖDENİR

Dul aylığı olarak tarif edinen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Oysa uygulamaya bakıldığında bunun için bir cinsiyet ayrımı yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabiliyor.

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