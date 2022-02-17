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Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin hakkında bilgiler

#Zeynep Tuğçe Bayat#Baba Dizisi Şahika#Cansel Elçin

Zeynep Tuğçe Bayat, Baba dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Show TV’de yayın hayatına başlayan Baba dizisinde Şahika karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında?

1/4Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin hakkında bilgiler

Baba dizisindeki Şahika karakterine Zeynep Tuğçe Bayat hayat veriyor. Merak edilen isimlerden biri olan Zeynep Tuğçe Bayat daha önce Gönülçelen, Kuruluş Osman, Seviyor Sevmiyor gibi dizilerde rol aldı. Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat 2020 yılında nikah masasına oturdu.

2/4ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı. 2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı. Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat 2020 yılında nikah masasına oturdu.

3/4ZEYNEP TUĞÇE BAYAT’IN OYNADIĞI DİZİLER

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT’IN OYNADIĞI DİZİLER

2009      Arka Sıradakiler Öğrenci FOX

2010-2011           Gönülçelen        Nevra   atv

2011      Yıldız Masalı       Pelin      TNT

2014      Ah Neriman       Yeşim    Show TV

2015      Çilek Kokusu      Gonca   Star TV

2016      Seviyor Sevmiyor             Buket    atv

2019      Afili Aşk                Ceyda Aran        Kanal D

2020      Kuruluş Osman Targun Hatun    atv

2021-     Baba      Şahika   Show TV

4/4CANSEL ELÇİN KİMDİR

CANSEL ELÇİN KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1982 yılından bu yana Paris’te yaşamını sürdürmekte olan Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa’nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent’e yazılarak devam etti. Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent'te Audrey Tautou’yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York’tan gelen ve Actor's Studio’u kuran Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte, Fransa’nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda senaryosunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği Papillon adlı kısa bir Film çekti.

Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Haremsuare adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazandı. Aynı zamanda bu paylaşım, kendisine Türkiye’nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatını da yaratmış oldu. Tomris Giritlioğlu'nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi için Türkiye’ye gelen oyuncu, böylece sanat hayatını Türkiye’de sürdürmeye başlamış oldu.

Cansel Elçin’in rol aldığı diziler arasında Hatırla Sevgili ve Gönülçelen de yer alıyor.

 

 

 

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#Zeynep Tuğçe Bayat#Baba Dizisi Şahika#Cansel Elçin