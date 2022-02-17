Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin hakkında bilgiler

Baba dizisindeki Şahika karakterine Zeynep Tuğçe Bayat hayat veriyor. Merak edilen isimlerden biri olan Zeynep Tuğçe Bayat daha önce Gönülçelen, Kuruluş Osman, Seviyor Sevmiyor gibi dizilerde rol aldı. Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat 2020 yılında nikah masasına oturdu.
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı. 2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı. Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat 2020 yılında nikah masasına oturdu.
2009 Arka Sıradakiler Öğrenci FOX
2010-2011 Gönülçelen Nevra atv
2011 Yıldız Masalı Pelin TNT
2014 Ah Neriman Yeşim Show TV
2015 Çilek Kokusu Gonca Star TV
2016 Seviyor Sevmiyor Buket atv
2019 Afili Aşk Ceyda Aran Kanal D
2020 Kuruluş Osman Targun Hatun atv
2021- Baba Şahika Show TV
Aslen İzmirli olan Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1982 yılından bu yana Paris’te yaşamını sürdürmekte olan Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa’nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent’e yazılarak devam etti. Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent'te Audrey Tautou’yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York’tan gelen ve Actor's Studio’u kuran Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı.
Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte, Fransa’nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda senaryosunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği Papillon adlı kısa bir Film çekti.
Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Haremsuare adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazandı. Aynı zamanda bu paylaşım, kendisine Türkiye’nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatını da yaratmış oldu. Tomris Giritlioğlu'nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi için Türkiye’ye gelen oyuncu, böylece sanat hayatını Türkiye’de sürdürmeye başlamış oldu.
Cansel Elçin’in rol aldığı diziler arasında Hatırla Sevgili ve Gönülçelen de yer alıyor.