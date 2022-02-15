Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler

Tolga Sarıtaş’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Tolga Sarıtaş 1991 doğumlu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazanan Tolga Sarıtaş birçok başarılı yapımda rol aldı.
Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 doğumlu. Aslen Sivaslı olan ancak İstanbul'da doğup büyüyen Tolga Sarıtaş, Halil Akkant Lisesinden mezunu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde Meriç Tuna karakterini canlandırdı. Söz dizisinde Yavuz Karasu karakterine hayat verdi.
2019 yılında FOX TV'nin "Ferhat ile Şirin" dizisinde Ferhat Taşçı karakterini canlandırdı.
Ali Rıza Altay karakteriyle Show TV'de yayımlanan "Arıza" dizisinin başrolünü üstlendi.