Baba dizisinde Servet Saruhanlı'yı canlandıran oyuncu kim? Taner Rumeli hakkında bilgiler

En son Afilli Aşk dizisinde yer alan deneyimli oyuncu yer aldığı projelerle ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı;



İlk dizim “Bizim Evin Halleri”nde büyük ustalarla çalıştım. Bulgaristan-Sofya’da çektiğimiz ama hiç yayınlanmayan “Atlılar” adlı bir dizide oynadım. Ekipte çok sayıda yabancı oyuncu vardı. Yaklaşık 3 ay Sofya’da yaşadık. “Nuri”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” ve “İnadına Aşk”ın da benim için özel yerleri vardır. “