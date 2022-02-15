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Baba dizisinde Servet Saruhanlı'yı canlandıran oyuncu kim? Taner Rumeli hakkında bilgiler

#Baba#Servet Saruhanlı#Taner Rumeli

Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Taner Rumeli , Servet Saruhanlı' karakterine hayat veriyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Baba'nın ilk bölümünde Servet Saruhanlı karakterinin detayları ortaya çıkacak. Peki, Baba dizisinde Servet Saruhanlı'yı canlandıran oyuncu kim? Taner Rumeli hakkında bilgiler

1/3Baba dizisinde Servet Saruhanlıyı canlandıran oyuncu kim Taner Rumeli hakkında bilgiler

Taner Rumeli 'nin canlandıracağı Servet Saruhanlı Yaşar’ın kardeşidir. Kadir ve Büşra’nın abisi. Yakışıklılığı sayesinde istediklerine hep çok kolay ulaşır. Her kapıyı açan yakışıklılığı, bir tek babasıyla olan ilişkilerinde işe yaramaz. Eğlenceye düşkündür. İlk karısı Münevver’den boşanıp, Şahika ile evlenir.

2/3Taner Rumeli Hakkında

Taner Rumeli Hakkında

8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Taner Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün bitirdi. Başarılı oyuncu 2008 yılında Bizim Evin Halleri isimli Dizi il televizyon dünyasıyla tanıştı. Taner Rumeli, şuan da Afilli Aşk dizisinde Rıza Özkaya karakterine can vermektedir.

3/3Baba dizisinde Servet Saruhanlıyı canlandıran oyuncu kim Taner Rumeli hakkında bilgiler

En son Afilli Aşk dizisinde yer alan deneyimli oyuncu yer aldığı projelerle ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı;

İlk dizim “Bizim Evin Halleri”nde büyük ustalarla çalıştım. Bulgaristan-Sofya’da çektiğimiz ama hiç yayınlanmayan “Atlılar” adlı bir dizide oynadım. Ekipte çok sayıda yabancı oyuncu vardı. Yaklaşık 3 ay Sofya’da yaşadık. “Nuri”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” ve “İnadına Aşk”ın da benim için özel yerleri vardır. “

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#Baba#Servet Saruhanlı#Taner Rumeli