Baba dizisinde Servet Saruhanlı'yı canlandıran oyuncu kim? Taner Rumeli hakkında bilgiler

Taner Rumeli 'nin canlandıracağı Servet Saruhanlı Yaşar’ın kardeşidir. Kadir ve Büşra’nın abisi. Yakışıklılığı sayesinde istediklerine hep çok kolay ulaşır. Her kapıyı açan yakışıklılığı, bir tek babasıyla olan ilişkilerinde işe yaramaz. Eğlenceye düşkündür. İlk karısı Münevver’den boşanıp, Şahika ile evlenir.
8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Taner Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün bitirdi. Başarılı oyuncu 2008 yılında Bizim Evin Halleri isimli Dizi il televizyon dünyasıyla tanıştı. Taner Rumeli, şuan da Afilli Aşk dizisinde Rıza Özkaya karakterine can vermektedir.
En son Afilli Aşk dizisinde yer alan deneyimli oyuncu yer aldığı projelerle ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı;
İlk dizim “Bizim Evin Halleri”nde büyük ustalarla çalıştım. Bulgaristan-Sofya’da çektiğimiz ama hiç yayınlanmayan “Atlılar” adlı bir dizide oynadım. Ekipte çok sayıda yabancı oyuncu vardı. Yaklaşık 3 ay Sofya’da yaşadık. “Nuri”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” ve “İnadına Aşk”ın da benim için özel yerleri vardır. “