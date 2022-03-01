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Baba dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri

#Baba#Baba Oyuncuları#Baba Dizisi

Baba dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Baba her hafta Salı akşamı yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Dizinin ilk bölümünde Ödemiş’te yaşayan Saruhanlı ailesinin hayatı, bir uçak kazasının ardından kendilerine hiç beklemedikleri bir mirasın kalmasıyla tamamen değişti. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

1/4Baba dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri

Baba dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Baba dizisi her hafta salı akşamı ekrana geliyor. Dizinin senaryosunu Gökhan Horzum, Ekin Atalar kaleme alıyor. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı karakterine, Tolga Sarıtaş ise Kadir Saruhanlı karakterine hayat veriyor.

2/4BABA DİZİSİ OYUNCULARI

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

3/4Baba dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri

Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı

4/4BABA DİZİSİNİN KONUSU

BABA DİZİSİNİN KONUSU

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

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